Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 23 июня 2021 года

Из ответов на вопросы:

О визите Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств К.Абдрахманова

25 июня с.г. в рамках визита в Российскую Федерацию Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств К.Абдрахманова состоятся его переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым. Это его первый визит в нынешнем качестве.

Планируется, в частности, акцентировать тему притеснения русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике, в т.ч. в связи с дискриминационными законодательными инициативами Риги, Таллина и Киева, поднять вопросы преследований в этих странах по политическим мотивам активистов неправительственных организаций, защищающих права нацменьшинств, а также обсудить проблемы, с которыми сталкиваются российские информагентства и местные русскоязычные СМИ.

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О встрече С.В.Лаврова с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Ф.Гранди

28 июня с.г. в Москве состоится встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Ф.Гранди, который посетит нашу страну с рабочим визитом. Это будет уже его второй приезд в Россию в качестве главы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Первый состоялся в феврале 2017 г.

В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов по проблематике международной защиты беженцев, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц без гражданства, в т.ч. в условиях пандемии COVID-19, а также различным аспектам взаимодействия УВКБ с нашей страной.

В центре внимания будут темы возможного подключения УВКБ к процессу обеспечения возвращения беженцев и ВПЛ в Нагорный Карабах и прилегающие районы, мобилизации усилий международного сообщества по содействию репатриации сирийских граждан, оказания помощи беженцам и ВПЛ с Донбасса, ликвидации массового безгражданства в странах Прибалтики.

Рассматриваем УВКБ в качестве эффективного агентства ООН по оказанию помощи беженцам, внутренне перемещенным лицам и лицам без гражданства. Всего в сферу его ответственности входит порядка 83 млн человек. УВКБ располагает широкой сетью своих представительств в 135 странах мира, в т.ч. и в России.

Россия является стабильным донором Управления. В соответствии с принятым в 2004 г. распоряжением Правительства Российской Федерации ежегодный добровольный донорский взнос нашей страны в бюджет Программы Верховного комиссара ООН составляет 2 млн долл. США.

Визит в Россию Верховного комиссара будет, несомненно, способствовать дальнейшему развитию всестороннего взаимодействия и многопланового сотрудничества с УВКБ.

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О предстоящем заседании Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом

1 июля с.г. в МИД России под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова планируется провести очередное заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР).

В мероприятии примут участие члены ПКДСР, среди которых представители заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти, депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации, руководители ряда общественных организаций и фондов.

Планируется обсудить вопросы подготовки VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, (Москва, 15-16 октября 2021 г.), утвердить Комплексный план основных мероприятий по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников на 2021-2023 гг., рассмотреть итоги госмониторинга в области отношений с соотечественниками, проведенного РЗУ в 2020 г., ознакомиться с опытом работы Правительства Москвы и Ассоциации юристов России с российской диаспорой и др.

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О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Королевства Бахрейн А.Аз-Зайяни

2 июля с.г. в Москве состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Королевства Бахрейн А.Аз-Зайяни, который посетит нашу страну с рабочим визитом.

Предстоящая беседа глав внешнеполитических ведомств будет способствовать поддержанию доверительного политического диалога по региональной и международной проблематике, позволит обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-бахрейнских отношений.

Особое внимание в данном контексте будет уделено задачам планомерного увеличения объемов взаимной торговли и инвестиционного партнерства, активизации работы Межправительственной Российско-Бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, наращивания межрегиональных и культурно-гуманитарных связей. Стороны затронут также тематику совершенствования договорно- правовой базы двусторонних отношений.

С.В.Лавров и А.Аз-Зайяни проведут обстоятельную «сверку часов» по ситуации в Сирии, арабо-израильскому урегулированию, перспективам устойчивой стабилизации в зоне Персидского залива и другим актуальным аспектам региональной повестки дня, обсудят ключевые вопросы российско-бахрейнского взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках.

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О зарубежных поездках в условиях пандемии коронавирусной инфекции

Многие граждане Российской Федерации планируют свой отпуск, в том числе зарубежные поездки. В первую очередь настоятельно просим ориентироваться на информацию Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. При планировании и в ходе зарубежных поездок рекомендуем следить за информацией, доступной на портале Министерства иностранных дел России, портале Консульской службы нашего ведомства, на сайтах и официальных аккаунтах МИД России и наших Посольств за рубежом.

Напоминаю, что действует приложение, доступное на всех платформах – «Зарубежный помощник». Там есть оперативно обновляющаяся актуальная информация.

Вновь обращаем внимание российских граждан на необходимость сохранения высокого уровня готовности к возможному изменению эпидемиологической и логистической обстановки за рубежом, в частности в том, что касается критериев трансграничного передвижения. Актуальными являются рекомендации МИД России, ранее размещенные на информресурсах Министерства.

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О нарушении британским эсминцем территориальной границы в Черном море

Профессиональную оценку опасным действиям эсминца ВМС Британии в Черном море уже дало Министерство обороны Российской Федерации.

Квалифицируем это как грубую британскую провокацию, идущую вразрез с международным правом и российским законодательством.

В МИД России будет вызван британский Посол.

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О 20-летнем юбилее основания ШОС

В этом году Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) отмечает 20-летний юбилей. Декларация о создании ШОС принята лидерами Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана, Узбекистана и Россией 15 июня 2001 г. в целях укрепления взаимного доверия, дружбы и добрососедства, поощрения эффективного многопрофильного сотрудничества.

За небольшой по историческим меркам срок Организация утвердилась в качестве авторитетного участника международных отношений, надёжного и предсказуемого партнёра. Её деятельность строится на внеблоковой основе и не направлена против третьих государств. ШОС твердо привержена фундаментальным принципам международного права, закреплённым в Уставе ООН, и неукоснительно придерживается политики открытости, равенства, взаимного доверия и выгоды.

В настоящее время на пространстве ШОС, объединяющем 18 государств-членов, наблюдателей и партнёров по диалогу, проживает почти половина населения земного шара, производится порядка четверти мирового ВВП. Эти впечатляющие масштабы открывают многогранные перспективы для широкого, плодотворного взаимодействия. Неслучайно всё больше стран выражают намерение подключиться к деятельности ШОС в том или ином качестве.

В ШОС сформирована солидная договорно-правовая база, накоплен богатый опыт совместной работы в сферах политики и безопасности, сформированы хорошие заделы для поступательного развития торгово-экономических и гуманитарных связей. Дальнейшему продвижению по всем этим направлениям призваны способствовать наработки российского председательства в объединении в 2019-2020 гг.

Неизменным приоритетом Организации остается обеспечение безопасности и стабильности в регионе. Сейчас с уверенностью можно сказать, что в данной области ШОС становится одним из системообразующих элементов на пространстве Евразии. Эффективно функционирует Региональная антитеррористическая структура ШОС, а также другие многочисленные механизмы практического сотрудничества, направленные на противодействие новым вызовам и угрозам. Как раз сегодня в Душанбе проходит Встреча секретарей советов безопасности государств-членов ШОС, на которой будут предметно обсуждаться все эти вопросы.

В рамках ШОС реализуются Программа сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму и Антинаркотическая стратегия. Особую актуальность имеет Конвенция ШОС по противодействию экстремизму. На ежегодной основе проводятся совместное учение «Антитеррор», военное антитеррористическое командно-штабное учение «Мирная миссия», международная антинаркотическая операция «Паутина», совместная пограничная операция «Солидарность».

В числе первоочередных задач – углубление торгово-экономического сотрудничества. Серьёзные заделы имеются в области транспортной, логистической, инфраструктурной и цифровой взаимосвязанности, сельского хозяйства и др. Так, в конце прошлого года были открыты все маршруты, предусмотренные Соглашением о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок государств-членов ШОС.

В развитие принятой по инициативе России на саммите ШОС 10 ноября 2020 г. Концепции развития удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху формируется план действий в этой сфере. Ведётся работа над проектом дорожной карты по постепенному переходу к взаимным расчетам в национальных валютах. Дополнительные возможности открылись с запуском Форума глав регионов ШОС, который 29 октября 2020 г. провёл своё первое заседание в онлайн-формате. Эффективными механизмами взаимодействия остаются Деловой совет и Межбанковское объединение ШОС.

В гуманитарной сфере акцент делается на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На саммите 10 ноября 2020 г. утвержден Комплексный план совместных действий государств-членов ШОС по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона. Разрабатывается план первоочередных практических мер по преодолению социально-экономических, финансовых и продовольственных последствий пандемии новой коронавирусной инфекции.

Укрепляется кооперация в области здравоохранения, культуры, туризма, образования, науки и техники. Функционирует Университет ШОС, который объединяет в учебную сеть порядка 80 вузов стран-участниц Организации. Активно расширяются контакты между людьми, прежде всего представителями молодого поколения. Координирующую роль в этом процессе играет Молодежный совет ШОС.

На данном этапе усилия сосредоточены на подготовке заседания Совета глав государств-членов ШОС в Душанбе 16-17 сентября с.г. В центре внимания лидеров будут актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, а также первоочередные задачи по укреплению и расширению практического взаимодействия в рамках ШОС. В этой связи прорабатываются проекты Душанбинской декларации и ряда других документов и решений. Содержательному наполнению саммита призвано способствовать заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, намеченное на 13-14 июля с.г. в Душанбе.

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О заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки о том, что «Вашингтон не намерен предупреждать Москву о киберударах»

Прозвучавшие в ответ на вопрос журналистов на брифинге 21 июня слова официального представителя Белого дома Дж.Псаки о том, что Вашингтон не будет «предупреждать о своих ударах» по целям в России в ответ на кибератаки против США, у нас не вызывают ничего, кроме глубокого недоумения. Они тем более удивительны в контексте итогов саммита 16 июня, в ходе которого президенты двух стран объявили о намерении провести российско-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности (МИБ) в целях восстановления диалога в данной сфере – а сейчас мы вдруг услышали подобные, как будто оторванные от реальности, высказывания. Приходится гадать: неужели Штаты «отыгрывают назад» договоренности прошлой недели, достигнутые на самом высоком уровне?

Создается впечатление, что, несмотря на наметившийся прагматизм в профильных двусторонних контактах, США все же пытаются сохранить за собой право нанесения киберударов на основе фейковых и ничем не подкрепленных обвинений в совершении кибератак, столь часто выдвигаемых против России. Строго говоря, с американской стороны это будет не ответ, а необъявленное, вероломное нанесение удара первыми. Мы хотим, чтобы в Вашингтоне эти слова восприняли со всей серьезностью. Только что пройдя 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, наша страна прекрасно помнит и знает, что такое вероломство. Категорически неприемлемы даже намеки на возможность такого поведения. Возможно, это странная инициатива «на местах» в обход решению глав двух государств.

В преддверии встречи на высшем уровне американцы давали понять, что тематика МИБ приобрела для них стратегический характер, а использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в злонамеренных целях напрямую влияет на поддержание глобального мира и безопасности. В этом контексте рассчитываем, что осознание востребованности прямого, профессионального и ответственного разговора с Россией все же возобладает. Ожидаем соответствующих шагов со стороны Вашингтона в развитие договоренностей наших лидеров.

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О выступлении Федерального министра обороны Германии А.Крамп-Карренбауэр в Академии Бундесвера

Не могли не обратить внимания на зажигательное выступление руководителя немецкого оборонного ведомства перед будущими офицерами ФРГ. Особенно, надо сказать, этому способствовала выбранная немецкими военными дата – вторая половина июня, время, когда заявления немецких военных нас особенно интересуют.

А.Крамп-Карренбауэр вместо того, чтобы взять пример со своего руководителя – федерального канцлера А.Меркель, – и в преддверии 80-летия страшной годовщины начала развязанной немцами Великой Отечественной войны напомнить о необходимости диалога с Россией, с которой Германия связана «исторически, социально и экономически», решила призвать командный состав Бундесвера «нарастить мускулы» для защиты «либеральных ценностей» перед лицом России. Вдумайтесь. Оказывается, чтобы защищать либеральные ценности, нужно «наращивать мускулы». Это на грани оксюморона. Но это не самое странное из того, что было в этом заявлении алогичного.

Оставим за скобками сам тезис о «вооруженной защите» либерализма, от которого, можно быть уверенным, у классиков либеральной мысли Джона Локка, Жана-Батиста Сэя и Давида Рикардо глаза бы на лоб полезли. Они бы без сомнения сочли такие высказывания путем к диктату и авторитаризму. Такие тенденции сейчас в «развитых либералистических» странах набирают темп. Обратимся к сути выступления Министра.

Г-жа Крамп-Карренбауэр взывала с трибуны к интеллектуальному и военному превосходству немецкой государственности в противовес «угрозам со стороны России, Китая и исламского экстремизма». Хочется задать традиционный вопрос: не болеете? Всё ли хорошо? Кто дал Вам право ставить на одну «доску», сравнивать и с официальных трибун заявлять о неких аналогиях между Россией и Китаем с одной стороны и исламским экстремизмом с другой? Хочу напомнить Министру обороны ФРГ, что Россия борется с радикальным исламизмом в Сирии в отличие от Германии.

Был, правда, в речи Министра тезис, с которым мы не можем не согласиться. Развязанную в 2014 г. войну на Востоке Украины А.Крамп-Карренбауэр назвала «грубейшим попранием норм международного права». Это правда так, только хорошо бы было бы, если бы глава оборонного ведомства государства Нормандского формата чётко обозначила, что эта война была развязана Киевом против своего собственного населения. Можно было бы даже порассуждать, что сделал Берлин для того, чтобы не допустить такого сценария, коль скоро до 2014 г. в «ручном режиме» управлял большим количеством процессов, имевшим место на Украине?

Не можем не указать и на то, что, несмотря на отсутствие задачи превратить Федеративную республику в ядерную державу (спасибо и на этом), Министр обороны вновь подчеркнула важность сотрудничества с США в сфере ядерного сдерживания, и заодно попросила предусмотреть финансирование перевооружения средств доставки ядерного оружия, которые заменят самолеты «Торнадо». Здесь снова вопрос к логике. Либо тезисы Министру писали разные ведомства (придерживающиеся диаметрально противоположных внешнеполитических доктрин), либо, во что верится охотнее, под покровом благостных речей о приверженности целям построения безъядерного мира Берлин продолжает нагнетать напряжение в ядерных делах в Европе, тем самым раскачивая и без того на данный момент не самую стабильную конструкцию системы контроля за ядерным вооружением на европейском пространстве.

Полагаем, что сейчас, в условиях продолжающейся геополитической турбулентности, руководителям военных ведомств в Германии необходимо проявлять сдержанность в своих сентенциях, призывать к сотрудничеству и принятию неотложных мер для исправления вызывающей обеспокоенность ситуации. Сегодня, например, об этом говорили в Москве на Конференции по безопасности. Эта дискуссия продолжится. В случае, если в Германии не знают, как писать подобные выступления, можем поделиться опытом. Обратите внимание на выступление Министра обороны России на Московской конференции по безопасности. Будет полезно ознакомиться.

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О новых нелегитимных санкциях ЕС против Белоруссии

Было много вопросов, связанных с нелегитимными, незаконными санкциями ЕС против Белоруссии. Солидарны с нашими белорусскими союзниками в категорическом неприятии односторонних нелегитимных ограничительных мер, которые вводятся западными странами в нарушение международного права. Действительно, как отмечается в комментарии МИД Республики Беларусь, это граничит с объявлением экономической войны.

Так называемый четвертый санкционный пакет, принятый Советом ЕС против Белоруссии 21 июня с.г., является вмешательством Евросоюза во внутренние дела суверенного государства – члена ООН и участника ОБСЕ. Пытаясь разговаривать с позиции силы и брать на себя функции следствия и суда, Евросоюз творит откровенное беззаконие. Особый цинизм решению ЕС придаёт отсылка не на нормы права, а на некую «единую позицию со своими единомышленниками». Это, наверное, тот самый «миропорядок, основанный на правилах», который нам предлагается западным сообществом взамен международно-правовой конструкции. Подменяя верховенство международного права некими «правилами», которые не понятно, кем написаны, не понятно, на кого распространяются и не понятно, когда будут изменены, подразумевающими стайный инстинкт и «право сильного», в ЕС обесценивают собственные претензии на роль блюстителя международного права.

Противоправный и политически инспирированный характер есовских ограничений лишний раз подтверждается тем, что в Брюсселе, принимая их, даже не стали дожидаться итогов международного расследования экстренной посадки самолёта авиакомпании «Райанэйр» в Минске, осуществляемого по линии ИКАО. Именно на этот инцидент, именно на эти действия и события Евросоюз ссылался в качестве примера, на основе которого уже принимаются политические шаги, меры и т.д. Ну как же так? Если они ссылались на то, что случилось с самолётом «Райанэйр» в небе над Беларусью и так активно и настойчиво требовали и продвигали свои подходы на площадке ИКАО, то почему они решили не дожидаться того, что скажет эта авторитетная международная организация? Мы помним, как они сами

(в «заключениях» Совета ЕС от 24 мая с.г.) настаивали на проведении такого расследования. Куда ушёл весь этот запал? Или это всё уже не интересно? Это уже «отыгранные карты» и теперь просто проговорив необходимость проведения расследования с привлечением международных организаций, можно браться за санкционную дубину без понимания, к каким результатам в реальности идёт расследование?

Цель санкций ЕС, мы прекрасно это понимаем, состоит в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан Белоруссии. На это и делается ставка. Процитирую в этой связи главу есовской дипломатии Ж.Борреля, заявившего накануне заседания Совета ЕС просто фантастические вещи, что – дословно – «эти санкции нанесут ущерб экономике Белоруссии, и ущерб тяжёлый». Белорусов, как отметил Ж.Боррель, надо хорошенько «наказать», чтобы они «изменили своё поведение». Это заявление саморазоблачительно по своей сути.

Из этих слов становится очевидно, что со стороны ЕС речь не идёт ни о равноправии в отношениях с суверенным государством Белоруссия, ни об уважении законных интересов и свободного выбора пути развития этой страны, ни о заботе о благополучии проживающих там людей. Лицемерие такой политики хорошо известно поражённому в правах русскоязычному населению Украины и стран Прибалтики, страдающему от есовских санкций, сирийцам и венесуэльцам. К сожалению, эти люди уже давно свыклись с откровенным пренебрежением со стороны есовских структур, действующих в русле иезуитской формулы «цель оправдывает средства». Ещё раз подчеркну, что эти есовские санкции точечно, прицельно били и по сирийцам, и по венесуэльцам в самый непростой период их жизни за последние годы.

Не дрогнула рука в самый разгар пандемии у есовцев отменить или каким-то образом изменить «кару» в отношении граждан этих стран. Про права человека здесь говорить в принципе не стоит. Здесь нет никакой не то, что заботы, а вообще понимания, что такое истинные права человека. В дни, когда весь мир вспоминает, как 80 лет назад нападение гитлеровской Германии на СССР началось на западных рубежах Белоруссии, сами собой напрашиваются вполне очевидные и трагические параллели.

Российская Федерация привержена союзным отношениям с братской Белоруссией. Будем и впредь координировать наши усилия в интересах укрепления государственного суверенитета и обеспечения национальной безопасности наших стран на основе имеющихся международно-правовых договорённостей, укреплять нашу коллективную устойчивость перед лицом внешнего давления и политики сдерживания.

Что касается включения в нелегитимные санкционные списки ЕС лиц с российским гражданством (причём под совершенно одиозными и не поддающимися здравому объяснению предлогами), то данный шаг, как и прежде, не останется без соразмерного ответа.

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О так называемом деле А.Навального

Официальные представители ряда государств НАТО, в т.ч. Германии, продолжают с регулярной периодичностью выступать с публичными требованиями к нашей стране провести расследование якобы имевшего место отравления А.Навального неким «боевым» химическим токсином. Фиксируем, что подобные заявления уже твёрдо вошли в набор антироссийских тезисов, обязательных к «отработке» в западных средствах массовой информации. Сконструированный сюжет должен, по задумке авторов, во что бы то ни стало удерживаться в международной новостной повестке – слишком много усилий, как мы уже неоднократно отмечали, было вложено западными кураторами в его «раскрутку», чтобы от него так просто отказаться или придумать другую историю.

Несмотря на то, что упомянутые заявления являются не более чем ритуальными манипуляциями, осуществляемыми на Западе в рамках, как они любят говорить, «стратегической коммуникации» (употребляемый в Евросоюзе эвфемизм для понятия «пропаганда») по так называемому делу А.Навального, и, по сути, давно уже не требуют никакой реакции с российской стороны, мы всё же полагаем целесообразным кратко прокомментировать их, чтобы подвести под ними логическую черту. Наши слова адресованы, в первую очередь, властям ФРГ, сыгравшим в истории с российским гражданином центральную роль.

С учётом того, что германские правоохранительные органы оставили без единого содержательного ответа в общей сложности 8 обращений Генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании международной правовой помощи по ситуации с А.Навальным (и открыто дают понять, что и впредь не собираются их удовлетворять), любые претензии официального Берлина относительно какого-либо расследования в контексте этого случая абсолютно несостоятельны и просто-напросто лицемерны.

Напомним, что запрошенные у немецких контрагентов информация и материалы необходимы для завершения проводимой МВД России доследственной проверки причин экстренной госпитализации российского гражданина в Омске 20 августа 2020 г. Без этого, в соответствии с российским законодательством, что неоднократно объяснялось и немецким коллегам, и заявлялось публично, невозможно потенциальное заведение уголовного дела. В Берлине об этом отлично знают.

В этих условиях ввиду трудно объяснимой и крайне подозрительной некооперабельности германских властей продолжение с ними диалога по любым аспектам этого дела представляется абсолютно бессмысленным. Призываем их исходить из этого и не тиражировать пустые односторонние декларации.

При этом российская сторона (я бы очень хотела, чтобы эта часть не выпала из материалов немецких СМИ) подтверждает готовность вернуться к взаимодействию для прояснения всех обстоятельств произошедшего с российским гражданином инцидента после выполнения властями ФРГ своих обязательств в области международного правоохранительного сотрудничества и предоставления всех запрошенных у них данных и вещественных доказательств.

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О ситуации в Республике Чад

Новым очагом нестабильности, к сожалению, стала Республика Чад, с которой Российская Федерация поддерживает дружественные отношения. Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в этом государстве, осложнившейся после трагической гибели 20 апреля с.г. Президента И.Деби Итно.

Управление страной в тот же день взял на себя Переходный военный совет (ПВС), сообщивший о роспуске Правительства и Парламента, а также об установлении сроком на 18 месяцев переходного периода с целью передачи власти гражданскому кабинету министров и проведения всеобщих выборов. В соответствии с обнародованной Хартией переходного периода, помимо ПВС, в качестве руководящих органов сформированы Национальный переходный совет (законодательное учреждение) и Временное правительство.

Позитивно оцениваем тот факт, что ПВС в качестве главных задач определил поддержание мира и стабильности в Республике, принятие действенных мер по обеспечению национальной безопасности и территориальной целостности.

Рассчитываем, что сформированные временные органы власти предпримут последовательные шаги в целях перехода чадского общества к гражданской форме правления в установленные сроки путём проведения свободных и демократических всеобщих выборов. Поддерживаем усилия, нацеленные на организацию широкого общенационального диалога и форума с участием всех политических сил.

Российская Федерация заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с Республикой Чад в интересах народов наших стран, а также обеспечения устойчивого развития на Африканском континенте.

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О принятии нового Устава «Группы Помпиду»

16 июня с.г. на заседании Комитета Министров Совета Европы консенсусом принят новый Устав Группы по международному сотрудничеству в области наркотиков и зависимостей («Группы Помпиду»), приуроченный к ее 50-летнему юбилею. В настоящее время в «Группу Помпиду» входит 41 страна, включая 3 неевропейских государства. Российская Федерация присоединилась к «Группе Помпиду» в 1999 г.

В ходе процесса согласования данного документа усилиями российской делегации удалось подтвердить базовый мандат Группы в вопросах правоохранительного сотрудничества и сохранить сбалансированный характер её повестки дня, несмотря на настойчивые попытки ряда государств переориентировать деятельность данной структуры в сугубо правочеловеческую плоскость. Кроме того, добились включения в устав положения о необходимости соответствия наркополитики международному праву, под которым, прежде всего, имеем в виду три антинаркотические конвенции ООН. Важно, что Уставом признана роль «Группы Помпиду» как общеевропейского механизма для межправительственного сотрудничества в сфере политики в области наркотиков.

Наша страна вносит значимый вклад в работу «Группы Помпиду», продвигает передовые отечественные методики в сфере профилактики и лечения наркомании в свободной от наркотиков среде в качестве действенной альтернативы не имеющим универсального признания практикам в духе концепции «сокращения вреда», которые частично запрещены российским законодательством.

Рассматриваем этот орган в качестве важного и востребованного регионального механизма противодействия наркоугрозе, который, по нашему мнению, должен максимально использоваться с целью наращивания практического взаимодействия государств, а не для переподчинения антинаркотического сотрудничества правочеловеческим стандартам.

Принятие Устава стало конкретным шагом в деле укрепления многопрофильного характера деятельности Совета Европы, ведущего работу по широкому кругу тем, среди которых важное место занимает борьба с новыми угрозами и вызовами.

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О памятных мероприятиях к 22 июня (80-летию начала Великой Отечественной войны) в РЗУ



Российские загранучреждения отметили 80-летний юбилей начала Великой Отечественной войны во всех уголках планеты. Там, где позволила санитарно-эпидемическая обстановка, были проведены памятные мероприятия, как в традиционном, так и в гибридном форматах. Их сопровождали многочисленные и порой уникальные публикации в социальных сетях. Всё это доступно в аккаунтах Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Пожалуй, самой светлой, во всех смыслах слова, и масштабной зарубежной акцией Дня памяти и скорби стала глобальная международная инициатива «Свеча памяти». Десятки тысяч людей со всего света зажгли свечи в память о всех тех, кто не вернулся с войны, кто погиб в концлагерях и на оккупированных фашистами территориях нашей Родины. Российские дипломаты и соотечественники во многих странах подошли к акции по-настоящему «с душой», выкладывали из свечей запоминающиеся символические фигуры.

Постпредство России при ООН совместно с Музеем Победы представило электронную выставку «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг», созданную на основе архивных материалов о первом периоде войны. Представлены фотографии и плакаты. Также очень интересную серию публикаций о работе советских дипломатов в первые дни войны, на основе редких документов и свидетельств, разместили в социальных сетях наши Посольства в Берлине, Риме, Копенгагене.

Отрадно, что во многих мероприятиях наряду с российскими послами приняли участие и коллеги из стран СНГ. Наше единство по столь важному вопросу посылает по-настоящему мощный сигнал тем, кто стремится переписать под себя историю Великой Отечественной: «Мы помним подвиг народов Советского Союза и забыть его не позволим».

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О Международном форуме российских соотечественников «22 июня 1941 г. Победа будет за нами!»

19-23 июня с.г. в Минске и Бресте под эгидой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом состоялся Международный форум российских соотечественников «22 июня 1941 г. Победа будет за нами!», посвященный 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны.

Мероприятие, объединившее около 80 представителей российской диаспоры из 26 стран мира, стало по сути первой после длительного перерыва очной встречей наших соотечественников из различных государств.

На церемонии открытия форума выступили Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко, который озвучил приветствие Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова, Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь А.Е.Гурьянов, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Е.В.Афанасьева, руководитель Россотрудничества Е.А.Примаков, представители органов исполнительной власти, российских НПО и фондов патриотической направленности.

В центр обсуждения участники дискуссии поставили вопросы консолидации российской диаспоры, сохранения общей исторической памяти, борьбы с фальсификацией истории, а также патриотического воспитания молодежи. Как подчеркивали все без исключения выступавшие, многонациональный советский народ внёс решающий вклад в разгром фашизма, и сегодня важно не допустить пересмотра итогов Великой Отечественной войны и формирования их «нового видения», основанного на искажении исторической реальности. Организации соотечественников подтвердили готовность продолжать активную работу по противодействию переписыванию истории и дальнейшему сплочению российских общин.

22 с.г. июня участники форума посетили Брестскую крепость, где

в 4 часа утра приняли участие в митинге-реквиеме.

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К 80-летию МИА «Россия сегодня»

Завтра, 24 июня, исполняется 80 лет со дня создания Совинформбюро, ныне известного как МИА «Россия сегодня».

Не является совпадением то, что этот юбилей связан с годовщиной начала Великой Отечественной войны. Совинформбюро было образовано 24 июня 1941 г., спустя два дня после нападения нацистской Германии. Тогда его задачей стало знакомить читателей и слушателей с новостями с фронта. Развернутая в годы войны масштабная работы была продолжена и в послевоенное время. Совинформбюро играло важную роль в освещении основных направлений внутренней и внешней политики Советского Союза.

При этом профиль этого поистине стратегически важного органа печати не ограничивался исключительно политикой. В его литературном отделе трудились знаменитые писатели тех времен – К.И.Чуковский, М.А.Шолохов, Б.Н.Полевой, В.П.Катаев, А.Н.Толстой.

В 1960-х годах Бюро оформилось в «РИА Новости» и со временем нарастило сеть своих представительств в 120 странах мира, став помимо прочего важнейшим подспорьем в работе МИД и его загранучреждений.

МИА «Россия сегодня» в наше время – это команда настоящих профессионалов, которые руководствуются подлинными ценностями журналистской этики, ставя во главу угла беспристрастность, достоверность и объективность. Медиагруппа объединяет международное агентство «Спутник» и сайты на 32 языках, лидирующее российское информационное агентство и сайт «РИА Новости», а также такие проекты, как «ПРАЙМ», «Украина.ру», «Балтньюз», видеоплатформа «ТОК» и многие другие.

Высоко оцениваем уровень освещения информагентством внешнеполитической проблематики и его готовность к плодотворному, творческому взаимодействию с Министерством иностранных дел России и нашими загранучреждениями. Дорожим сложившимися товарищескими отношениями. Готовы к дальнейшей совместной работе в интересах объективного освещения позиции России по ключевым вопросам международной и внутриполитической повестки дня.

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Из ответов на вопросы:

Вопрос: Ситуация с распространением коронавируса вызывает беспокойство во всех странах. 22 июня с.г. Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Насколько это целесообразно, учитывая ситуацию с югом России – чрезвычайное положение в Крыму, затопления в Керчи, Ялте, Севастополе? Большое количество россиян поедут отдыхать летом в Турцию, где санитарно-эпидемиологическая обстановка не так давно была очень тревожной. Сейчас идет информация, что показатели заболеваемости в России повышаются. В этой связи безопасно ли открывать авиасообщение с Турцией в данный момент? Как турецкая сторона может обеспечить безопасность российских граждан в связи со сложившейся ситуацией?

Ответ: Хотела бы вновь обратить Ваше внимание на то, что решения по данному вопросу принимаются Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Он работает в плотном взаимодействии с ведомствами, правительственными структурами, органами исполнительной власти.

Рекомендую Вам обратиться к сайту Оперативного штаба. Он очень информативный и оперативный. Также обращаю внимание, что по Вашему вопросу сегодня были даны соответствующие комментарии Руководителем Оперативного штаба Т.А.Голиковой.

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Вопрос: Какие действия предпримет Россия по отношению к Великобритании в ответ на опасную провокацию и нарушение государственной границы Российской Федерации?

Ответ: Я уже сказала, что о наших действиях подробно сообщило Министерство обороны России. Что касается дипломатического, внешнеполитического трека, о нашем намерении вызвать британского посла и решении, принятом на этот счет, я тоже сказала.

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Вопрос: На прошлом брифинге корреспондент «Общественного телевидения Армении» попросила Вас прокомментировать визит Президента Турции Р.Эрдогана и Президента Азербайджана И.Г.Алиева в город Шуша, назвав его при этом оккупированным. Президент России В.В.Путин в своих интервью неоднократно высказывался за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ. Как известно, неотъемлемой частью Азербайджана является и город Шуша. В последнее время в Армении все чаще звучит подобная риторика. Как, по Вашему мнению, подобная риторика влияет на миротворческий процесс в регионе?

Мы не собираемся рассказывать вам, какие вопросы задавать, а какие – нет, это исключительно ваша компетенция, но я всем бы рекомендовала в первую очередь на необходимости говорить об усилиях, направленных всеми вовлеченными в процесс урегулирования сторонами на возвращение мира, стабилизацию ситуации в регионе. Это тема номер один, которую, на мой взгляд, нужно еще более активно продвигать. Чем больше будет информации о конструктивных действиях – не выдуманной, а именно освещения, «подсветки» этих конструктивных шагов, – тем больше будет веры у людей в полную нормализацию ситуации. А это имеет критически важное значение, потому что возвращение мирной жизни возможно, безусловно, при поддержке сторон, тех сил, которые там задействованы. Но возвращаться к жизни должны люди. Они должны иметь веру в завтрашний день, поэтому критически важным является информирование населения о том, какие шаги предпринимаются.

Теперь о втором направлении, которое, к сожалению, мешает первому. Мы регулярно слышим от разных деятелей из разных стран в разные периоды времени заявления дестабилизирующего характера. Они призваны внушать людям страх и опасения за завтрашний день, подрывать их веру в реализацию достигнутых договоренностей. Провокационные, уничижительные, иногда даже фейковые заявления – чего только не было за это время. Именно поэтому мы говорим о том, что любая риторика, которую мы слышим от сторон, должна соотноситься с этой первой задачей и общей целью, обозначенной в подписанных лидерами трех стран документах в прошлом году и переподтвержденной, дополненной уже в этом году.

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Вопрос: Каких действий ожидает Россия от Армении теперь, после завершения парламентских выборов, в рамках ее обязательств на Южном Кавказе?

Ответ: Идет формирование нового состава руководства Армении в соответствии с законодательством этой страны. Нужно дождаться завершения этого процесса. Пока могу обратить Ваше внимание на наш комментарий от 21 июня с.г. Относительно итогов внеочередных парламентских выборов в Республике Армения. Он размещен на сайте Министерства.

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Вопрос: Вы сказали, что только что в Минске и Бресте прошел Международный форум российских соотечественников, приуроченный к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Мы приехали из многих стран мира, чтобы подтвердить, что мы не чужие, служим Отечеству, и Родина-мать может на нас положиться. Девиз нашего форума - «Победа будет за нами!».

Хотим выразить искреннюю благодарность МИД России – А.Ю.Руденко, Н.Т.Лахонину, Департаменту по работе с соотечественниками за рубежом, А.Б.Нуризаде, Посольству России в Белоруссии, Дому Москвы в Минске, Совету Федерации, Россотрудничеству, Е.А.Примакову и многим другим организациям, которые помогли нам собраться вместе.

Сегодня соотечественники – это не те, кто просит или только просит. У нас большой творческий, интеллектуальный потенциал, который мы используем для пропаганды России, русского мира. Часто нам удается донести до простых людей больше, чем официальной пропаганде. Мы несем свое нравственно-боевое дежурство на дальних рубежах.

Готовы ли Вы еще больше использовать наши возможности?

Ответ: Готовы.

Продолжая историю с тем, какие должны быть вопросы и ответы, лучший пример – тот самый вопрос, на который хочется дать краткий, позитивный, положительный ответ.

Спасибо Вам за небезразличие как представителя соотечественников, человека, остро чувствующего и понимающего не просто значение слова «Родина», а саму Родину. Спасибо Вам за то, что в очень непростые, думаю, что и для Вас лично, времена (мне кажется, пандемия бросила вызов каждому, не осталось такого человека, который был бы вне этой тревожной повестки) Вы находите время и силы, отдаете всего себя для того, чтобы реализовывать принципиально важные для Вас вещи, связанные с нашим Отечеством.

Спасибо Вам большое.

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