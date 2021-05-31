Выступление специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директора ДМИБ МИД России А.В.Крутских на 3-й межрегиональной конференции по кибер/ИКТ-безопасности, организуемой МИД Республики Кореи во взаимодействии с ОБСЕ

Уважаемые дамы и господа,

Приветствую участников 3-й межрегиональной конференции ОБСЕ по кибер/ИКТ-безопасности. Благодарю корейскую сторону и Секретариат ОБСЕ за содействие в организации этого полезного мероприятия.

Искренне рад снова видеть столько знакомых лиц нашей глобальной дипломатической киберсемьи. Хотел бы отдельно от всей души поприветствовать моих «боссов» – господина Юрга Лаубера и господина Гильерме Патриоту – председателей первой Рабочей группы ООН открытого состава и последней Группы правительственных экспертов ООН по международной информационной безопасности (МИБ), а также моего боевого товарища, внесшего весомый вклад в их успешное завершение, Джоанну Уивер. И, конечно, не могу не передать нежный и теплый привет из Москвы моему близкому другу, «матери норм», как ее теперь именуют, Мишель Маркофф.

Переходя к существу сегодняшней дискуссии, хотел бы поделиться с вами выводом, к которому пришел более чем за 20 лет своей работы на этом поприще: в сфере МИБ Россия славится своеобразностью своих инициатив. Поясню. Отношение к ним, по крайней мере, у части международного сообщества, со временем разворачивается на 180 градусов. В начале 2000-х мы предложили учредить экспертную площадку – ГПЭ – для обсуждения темы МИБ в узком кругу. Не все были довольны этой идеей, однако постепенно подключились к дискуссии и даже перехватили «эстафетную палочку» в 2018 г.

Так же и с РГОС. С 2018 г. резкое неприятие Группы, выразившееся в голосования против ее создания некоторыми государствами, сменилось их активным и конструктивным вовлечением в переговорный процесс.

В итоге обе инициативы ждал счастливый конец, который, как мне кажется, стал знаковым моментом для глобальной дискуссии по вопросам обеспечения МИБ. Впервые за долгое время нам совместными усилиями удалось восстановить атмосферу конструктива и консенсуса и на деле подтвердить договороспособность международного сообщества по ключевым вопросам, когда диалог на экспертном уровне ведется в прагматичном, неполитизированном и конструктивном ключе.

С начала 2021 г. в «копилку» успехов глобальной кибердипломатии мы уже внесли принятие итоговых докладов РГОС и ГПЭ, а также запуск Спецкомитета для разработки под эгидой ООН универсальной международной конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях. Череду этих достижений продолжила организационная сессия новой РГОС по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025 (Нью-Йорк, 1 июня 2021 г.).

В ходе заседания все государства единогласно одобрили ключевые модальности деятельности Группы. Утверждены повестка дня и правила процедуры, включая метод принятия решений. Принципиально важным для запуска процесса решением стало избрание Постоянного представителя Сингапура при ООН в Нью-Йорке, господина Бурхана Гафура, на пост председателя РГОС. Приветствуем этот выбор в пользу объективного, беспристрастного и прагматичного руководства Группой. Эти качества председатель уже продемонстрировал в ходе оргсессии. Желаем ему успехов на протяжении всего процесса и, в частности, при согласовании оставшихся оргвопросов в рамках широких консультаций с государствами-членами ООН до первой субстантивной сессии Группы (Нью-Йорк, 13-17 декабря 2021 г.).

Формат РГОС на практике доказал свою эффективность и востребованность, позволив многим странам, прежде всего, представителям развивающегося мира, впервые принять непосредственное участие в дискуссиях по проблематике МИБ. Считаем чрезвычайно важным приложить все усилия для сохранения позитивной атмосферы многостороннего диалога по данной теме под эгидой ООН в оптимальном для этого формате РГОС.

Хотел бы вновь кратко поделиться нашим видением ее концептуального и организационного оформления. Как вы знаете, более подробно российские подходы были изложены в ходе оргсессии Группы и отражены в ранее распространенном Секретариатом ООН позиционном документе.

По нашему мнению, в основе деятельности РГОС должны лежать принципы инклюзивности, открытости, транспарентности и демократичности. Группа должна стать площадкой не просто для дискуссий, а для прагматичных и конструктивных переговоров, ориентированных на достижение осязаемых, практических результатов. Иными словами, структура и деятельность Группы должны соответствовать формуле “result-oriented, not report-oriented”.

Учитывая, что механизм будет действовать в течение пяти лет, он должен обладать достаточной гибкостью и способностью эволюционировать в ответ на изменения потребностей международного сообщества. Чтобы оптимизировать процесс, оформление договоренностей может происходить по мере их достижения, а не по окончании мандата Группы.

Отправной точкой для запуска РГОС служит резолюция 75/240 ГА ООН и четко зафиксированный в ней мандат, который предусматривает в качестве приоритета продолжение дальнейшей выработки правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве и путей их имплементации, при необходимости, внесения в них изменений или формулирования дополнительных правил поведения; рассмотрение инициатив государств, направленных на обеспечение безопасности в сфере использования ИКТ; и организацию под эгидой ООН регулярного институционального диалога с широким кругом государств-участников.

Также резолюция предусматривает возможность создания в рамках РГОС тематических подгрупп для более детального обсуждения различных элементов ее мандата. Такая организация процесса представляется нам целесообразной с точки зрения придания переговорам более сфокусированного и систематизированного характера. На наш взгляд, важен сам факт специализации и углубления дискуссии в РГОС, а конкретная форма – будь то подгруппа, тематическое обсуждение, диалог, семинар или что-то иное – в данном случае вторична и будет определена председателем на основании мнений государств. В конкретном плане предлагаем запустить такие профильные дискуссии по угрозам и правилам ответственного поведения, по применимости международного права к сфере использования ИКТ, мерам укрепления доверия, содействию наращиванию потенциала и регулярному институциональному диалогу. При необходимости государства могут предлагать выделять в структуре РГОС дополнительные подгруппы / обсуждения по интересующим их аспектам ИКТ-безопасности, однако окончательное решение об их создании, понятно, будет приниматься консенсусом.

В целях лучшей координации работы, а также обеспечения равных возможностей для всех участников процесса считаем оптимальным последовательный порядок проведения заседаний подгрупп / тематических обсуждений в рамках каждой субстантивной сессии РГОС. При этом важное значение будет иметь и межсессионная работа, прежде всего, в формате онлайн-консультаций.

Рассчитываем, что нацеленность на практическую отдачу от глобального переговорного процесса по МИБ, будет нашим общим ориентиром в ближайшие пять лет.

Благодарю за внимание.