К российским усилиям по ближневосточному урегулированию (БВУ)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 июня состоялись раздельные телефонные контакты спецпредставителя Министра иностранных дел Российской Федерации по БВУ В.К.Сафронкова со Спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку Т.Веннесландом и Спецпредставителем ЕС по БВУ С.Коопмансом.

Стороны были едины в важности наращивания консолидированных усилий в интересах закрепления режима прекращения огня, установленного вокруг сектора Газа 21 мая с.г. Указано на недопустимость подстрекательств к насилию, а также односторонних действий, подрывающих перспективы двухгосударственного урегулирования.

Во избежание рецидивов вооруженной фазы кризиса отмечена необходимость возобновления прямого переговорного процесса между палестинцами и израильтянами. Акцентирована уникальная роль «квартета» международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС. В данном контексте вновь подчеркнута актуальность созыва в сжатые сроки заседания «четверки» на уровне министров.

Российский спецпредставитель дал высокую оценку предпринимаемым по линии ООН усилиям в координации со всеми сторонами в области гуманитарного содействия населению Газы.

Условлено продолжить обмен мнениями по ситуации и возможным практическим шагам по оживлению БВУ в ходе очередной телеконференции спецпредставителей «четверки».