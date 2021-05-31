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23.06.2117:37
О приветствии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова участникам видеоконференции высокого уровня, посвященной международному сотрудничеству «Один пояс, один путь»в Азиатско-Тихоокеанском регионе
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
23 июня китайская сторона провела в видеоформате конференцию высокого уровня, посвященную международному сотрудничеству «Один пояс, один путь» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров обратился к участникам конференции с приветствием.