О приветствии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова участникам видеоконференции высокого уровня, посвященной международному сотрудничеству «Один пояс, один путь»в Азиатско-Тихоокеанском регионе

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 июня китайская сторона провела в видеоформате конференцию высокого уровня, посвященную международному сотрудничеству «Один пояс, один путь» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров обратился к участникам конференции с приветствием.