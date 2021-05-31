Новости

23.06.2117:37

О приветствии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова участникам видеоконференции высокого уровня, посвященной международному сотрудничеству «Один пояс, один путь»в Азиатско-Тихоокеанском регионе

1265-23-06-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

23 июня китайская сторона провела в видеоформате конференцию высокого уровня, посвященную международному сотрудничеству «Один пояс, один путь» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров обратился к участникам конференции с приветствием.

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность