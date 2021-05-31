Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с заместителем Премьер-Министра, Министром иностранных дел Федеративной Республики Эфиопии Д.Меконненом, Москва, 23 июня 2021 года

Уважаемый г-н Министр,

Рад видеть Вас в Москве. Ценим наш регулярный политический диалог на высшем и высоком уровне. Помним о принципиальных договоренностях, достигнутых в октябре 2019 г. в Сочи в рамках саммита Россия-Африка.

Президент России В.В.Путин встречался с Премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом. Они обсуждали двустороннюю повестку дня, у нас немало перспективных проектов, призванных существенно расширить объем товарооборота и в целом экономическое сотрудничество.

Весьма заинтересованы в продолжении нашего взаимовыгодного взаимодействия, координации в международных организациях, прежде всего в ООН, где мы друг друга активно поддерживаем, выдвигаем совместные инициативы. Безусловно, очень важно послушать Ваши оценки ситуации на Африканском континенте и деятельности Африканского союза, штаб-квартира которого находится в Аддис-Абебе.

Знаю, что Вы заинтересованно, активно участвуете в подготовке второго саммита Россия-Африка в 2022 г.