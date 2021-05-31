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Приветствие Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова к участникам видеоконференции высокого уровня, посвященной международному сотрудничеству «Один пояс, один путь» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Москва, 23 июня 2021 года
Приветствую участников видеоконференции высокого уровня.
Сегодня все мировое сообщество переживает серьезные потрясения, связанные с пандемией коронавируса. В интересах комплексного преодоления ее последствий, эффективного постковидного восстановления востребовано широкое многостороннее сотрудничество, продвижение объединительной повестки дня.
Наши китайские друзья успешно претворяют в жизнь масштабный проект «Один пояс, один путь» (ОПОП), направленный на укрепление инфраструктурной взаимосвязанности и обеспечение устойчивого роста. В свою очередь, эффективно реализуются интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С удовлетворением констатирую, что за последнее время мы существенно продвинулись в сопряжении планов развития ЕАЭС и строительства ОПОП. В частности, продолжается осуществление Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР.
Такое сложение усилий закладывает прочную основу для формирования в Евразии широкого контура взаимодействия в русле концепции «интеграции интеграций». На решение этой задачи ориентирована инициатива Президента России В.В.Путина по созданию Большого Евразийского партнерства - «зонтичного» формата, предполагающего объединение потенциалов государств и международных организаций, в первую очередь ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. В этой связи исключительно важной является договоренность лидеров России и Китая о параллельном и скоординированном продвижении Большого Евразийского партнерства (БЕП) и проекта ОПОП.
Уверен, что сегодняшняя видеоконференция позволит провести полезный обмен мнениями, выйти на перспективные совместные начинания.
Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго.
С.ЛАВРОВ