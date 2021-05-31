О заседании Научного совета при Министре иностранных дел Российской Федерации

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 июня под председательством С.В.Лаврова состоялось заседание Научного совета при Министре иностранных дел Российской Федерации.

Обсуждался широкий круг вопросов в связи с проводимой в плановом порядке работой по обновлению Концепции внешней политики Российской Федерации. Участники встречи провели обстоятельный анализ актуальных тенденций международных отношений, выдвинули целый ряд предложений, рассмотрение которых будет продолжено.

Подтверждена востребованность тесного взаимодействия между Министерством и отечественным экспертно-академическим сообществом с целью развития и совершенствования концептуальных основ внешней политики России.