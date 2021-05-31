О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамовым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 июня состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамова.

Министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня.

С.В.Лавров и Д.А.Байрамов с удовлетворением констатировали, что, несмотря на негативное влияние пандемии новой коронавирусной инфекции многоплановые российско-азербайджанские связи успешно развиваются, растет торгово-экономическое взаимодействие. Этому в значительной степени способствует реализация решений 19-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, а также договоренностей, достигнутых в ходе недавнего официального визита Премьер-министра Азербайджанской Республики А.И.Асадова в Российскую Федерацию.

Затронут ряд тем в контексте реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., в частности, касающихся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе. Подчеркнут важный вклад Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении в постконфликтное развитие региона.

Условлено о дальнейших контактах по линии внешнеполитических ведомств.