Приветствие Министра иностранных дел России С.В.Лаврова организаторам, участникам и гостям Девятой международной промышленной выставки «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021»

Приветствую организаторов, участников и гостей Девятой международной промышленной выставки «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021».

Россию и Казахстан объединяют отношения стратегического партнерства и союзничества, основанные на традициях дружбы, взаимного уважения и доверия. Укреплению братских уз между нашими народами способствует тесное межгосударственное взаимодействие в рамках интеграционных многосторонних структур, прежде всего ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Сегодня важно обеспечить дальнейшее развитие и диверсификацию двустороннего торгово-экономического сотрудничества, улучшение структуры и качества товарооборота, содействовать формированию благоприятных условий для деятельности компаний наших стран. Заметный вклад в эти усилия вносят конгрессно-выставочные мероприятия. За прошедшие годы они зарекомендовали себя в качестве эффективной площадки для демонстрации достижений, обмена опытом, установления взаимополезных контактов.

Убежден, что ваша ежегодная выставка и на этот раз пройдет в деловом ключе, а реализация ее насыщенной программы, включая Алматинский бизнес-форум, позволит участникам выйти на новые совместные инициативы и проекты в интересах повышения благосостояния граждан России и Казахстана.

Желаю вам успешной работы и всего самого доброго.

С.ЛАВРОВ