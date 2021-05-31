О вступлении в силу Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Иран о безвизовых групповых туристических поездках граждан России и Ирана

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Согласно ранее достигнутым договоренностям, 1 июля 2021 года вступает в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Иран о безвизовых групповых туристических поездках граждан Российской Федерации и граждан Исламской Республики Иран, подписанное в Москве 28 марта 2017 года.

Соглашением предусмотрены безвизовые поездки туристических групп в составе от 5 до 50 человек, сформированных туристическими организациями России и Ирана, на срок до 15 дней.

Координирующими органами по Соглашению являются: с российской стороны – Ростуризм и органы исполнительной власти в сфере туризма субъектов Российской Федерации, с иранской стороны – Министерство культурного наследия, ремесел и туризма Ирана и его компетентные представители.

Прием в Российской Федерации туристических групп из Ирана в рамках Соглашения будет возможен после снятия временных ограничений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 г. № 635-р «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений» в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.