Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Венесуэлы Х.Арреасой по итогам переговоров, Москва, 22 июня 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Переговоры у нас были полезными, насыщенными, конкретными. Они охватывали весь спектр наших отношений и те задачи, которые поставлены Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и Президентом Венесуэлы Н.Мадуро перед нашими внешнеполитическими и другими ведомствами.

Хотел бы ещё раз поздравить венесуэльских друзей с 200-летием Битвы при Карабобо. Эта дата исполняется послезавтра. Это сражение предопределило обретение Венесуэлой независимости.

Кроме того, в прошлом месяце мы отметили 25-летие Договора о дружбе и сотрудничестве. За эту четверть века наши отношения вышли на уровень подлинного стратегического партнёрства. Связи между народами дружеские, тёплые и базируются на взаимном уважении и взаимных симпатиях.

Пандемия внесла, конечно, свои коррективы в международную жизнь, но не помешала развитию нашего политического диалога, включая высший и высокий уровень. Последний разговор между президентами, который состоялся 19 февраля с.г., был посвящён конкретным задачам на нынешнем этапе развития наших отношений. У нас немало взаимовыгодных проектов, достигнут существенный прогресс в сферах энергетики, промышленности, социальной сфере, военно-технического сотрудничества. Высоко оценили участие венесуэльской делегации во главе с вице-президентом страны Т.Эль-Айссами в ПМЭФ.

Говорили сегодня о том, как продвигать сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Венесуэла – первое государство в западном полушарии, которое зарегистрировало российскую вакцину «Спутник V» и успешно провело испытания. Налажены регулярные поставки препарата. А месяц назад Венесуэла зарегистрировала однокомпонентный «Спутник Лайт», а также в рамках ПМЭФ подписала контракт с производителями «ЭпиВакКороны». Имеются хорошие перспективы для укрепления сотрудничества в фармацевтической отрасли в целом, включая налаживание в Венесуэле производства инсулинов и противогриппозных вакцин.

Приветствовали запуск регулярного авиасообщения между Москвой и Каракасом. Это знаковое событие. Конечно, оно будет способствовать развитию контактов между бизнесом, правительствами и людьми.

Венесуэла – наш надёжный и давний друг в Латинской Америке, Карибском бассейне и на мировой арене в целом. Нам импонирует самостоятельный, национально-ориентированный внешнеполитический курс этой страны, который опирается на положения Устава ООН.

Сегодня высказались за формирование более справедливой, демократичной мировой системы. Выразили категорическое неприятие попыток подменять международное право т.н. порядком, основанным на правилах. Договорились, что будем продолжать мобилизацию здоровых сил в ООН в защиту принципов Устава ООН и против линии, которую Запад всё чаще и чаще применяет – линии по введению нелегитимных односторонних принудительных мер.

Признательны коллегам за информацию о том, как развивается ситуация в Венесуэле, как идёт работа по нормализации социально-экономической обстановки. Видим здесь значимые, зримые результаты. Ухудшение ситуации, как вы знаете, было во многом спровоцировано Соединёнными Штатами путём введения тех самых незаконных односторонних санкций, включая блокирование государственных активов Венесуэлы за рубежом.

Выразили поддержку венесуэльским друзьям в деле защиты их национального суверенитета. Исходим из того, что любые внутриполитические проблемы должны решаться исключительно гражданами Венесуэлы в рамках национального законодательства через инклюзивный диалог без вмешательства извне.

Приветствовали усилия Каракаса по вовлечению всех политических сил в конституционный и электоральный процесс. Подтвердили готовность России содействовать властям Венесуэлы в решении насущных проблем, в т.ч. через механизмы гуманитарного реагирования, оказывать помощь в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции и предоставлять другое гуманитарное содействие, как по двусторонней линии, так и через специализированные учреждения ООН.

Считаю, что итоги переговоров в очередной раз подчеркнули обоюдный настрой на наращивание нашего стратегического партнёрства.

Ещё раз хотел бы поблагодарить Министра иностранных дел Венесуэлы Х.Арреаса за совместную работу.

Вопрос: Не могли бы Вы кратко подвести итоги 25 лет сотрудничества между Россией и Венесуэлой?

С.В.Лавров: Об уровне, на который вышли отношения через 25 лет после подписания Договора о дружбе и сотрудничестве, можно говорить очень долго. Во вступительных словах мы описали ключевые направления современного взаимодействия между Россией и Венесуэлой. Итог 25 лет – подлинное, настоящее стратегическое партнерство, для которого нет никаких пределов. Развивая наше законное двустороннее сотрудничество, испытываем влияние нелегитимных санкций. Несмотря ни на что, согласовываются новые проекты в промышленности, в энергетике, в социальной сфере и будут продолжать реализовываться на благо наших народов. Главное, что это стратегическое партнерство опирается на широкую, прочную поддержку россиян и венесуэльцев.

Вопрос: Завтра в ООН состоится голосование по резолюции против блокады Кубы. На Ваш взгляд, как оно пройдет? Что Вы думаете о том, что на протяжении 28 лет эта резолюция принималась, и США продолжали ее не соблюдать?

С.В.Лавров: Убежден, что голосование будет по сути дела единогласным. В прошлые годы США не присоединялись к тем, кто требовал отмены незаконных рестрикций в отношении Кубы. Иногда им удавалось одну-две страны уговорить не поддерживать эту очевидную, полностью отвечающую Уставу ООН и международному праву резолюцию. Думаю, что так же будет на этот раз.

Вашингтону пора понять, что вести дела с другими странами, включая государства Латинской Америки и Карибского бассейна, нужно на основе справедливости, равноправия, взаимного уважения, а не на принципах, заложенных в «доктрину Монро» и официально озвученных прошлой администрацией в качестве руководства к действию. Иначе, я считаю, это будет большой ошибкой США.

Вопрос: Недавно Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррель заявил, что ЕС планирует отправить в Венесуэлу техническую группу специалистов, которая должна оценить возможность развернуть там наблюдательную миссию для выборов в ноябре с.г. Как относится к этому Каракас? С учетом того, что Европа уже три года не присылает на выборы в Венесуэлу свои наблюдательные миссии и не признает электоральный процесс.

С.В.Лавров: Россия планирует направить наблюдателей на предстоящие выборы. Наши специалисты участвовали в мониторинге парламентских выборов в декабре 2020 г.

На сентябрьских выборах в Государственную Думу России ждем целый ряд зарубежных гостей, включая наблюдателей из Венесуэлы. Это очень полезная практика взаимного ознакомления с процессами, которые являют собой существо демократии в ее универсальном понимании.

Считаю правильным решение Ж.Борреля направить оценочную миссию, чтобы определиться, присылать ли наблюдателей на сами выборы. Поддерживаю. Вижу в этом способность Ж.Борреля признавать прошлые ошибки ЕС, который игнорировал реалии и законы Венесуэлы.

Вопрос: Продолжит ли Россия оказывать Венесуэле помощь для укрепления обороноспособности и безопасности помимо содействия в сфере промышленности и энергетики. Есть ли конкретные переговоры на этот счет?

С.В.Лавров: Не то что готовы, мы ее никогда и не прекращали. Венесуэльской армии поставлены российские системы, продукция военного назначения. Там работают наши специалисты. По контракту они регулярно проводят необходимые мероприятия по обслуживанию этой техники. Продолжаем переговоры по поставкам новых партий того или иного вида оружия в соответствии с пожеланиями, которые передают наши венесуэльские друзья, исходя из своей оценки нужд вооруженных сил и сил безопасности.