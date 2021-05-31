О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.ВЛаврова с Министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Х.Арреасой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 июня состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Х.Арреасой, который находился в нашей стране с официальным визитом.

Министры обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции. Отмечена хорошая динамика поставок в Венесуэлу отечественной вакцины «Спутник V».

Было с удовлетворением констатировано совпадение подходов Москвы и Каракаса к ключевым темам международной повестки дня. Отмечен плодотворный характер взаимодействия в Генассамблее ООН и на других международных площадках. Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

Особое внимание было уделено обстановке в Венесуэле и вокруг нее. С российской стороны выражено удовлетворение развитием внутривенесуэльского диалога, нацеленного на преодоление существующих в обществе противоречий в рамках конституционного политического процесса. Подтверждена поддержка правительству и народу Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета. Акцентирована недопустимость применения односторонних принудительных мер в качестве инструмента давления на суверенные государства.