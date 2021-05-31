О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камиловым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 июня состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камиловым.

В ходе беседы стороны обсудили подготовку государственного визита Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в Российскую Федерацию, перечень планируемых к подписанию двусторонних документов.

Министры обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повесток дня, включая ситуацию в Афганистане, а также подготовку к предстоящим в июле с.г. заседанию СМИД ШОС в Душанбе и международной конференции по Центральной и Южной Азии в Ташкенте.