Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ об ухудшающейся ситуации на Украине и продолжающемся невыполнении украинскими властями Минских договоренностей, 17 июня 2021 года

Уважаемый господин Председатель,

В Донбассе вновь нарастает напряженность. Вызывают большую обеспокоенность сообщения о нападении диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Украины 11 июня на наблюдательный пост ополченцев в районе поселка Голубовское в отдельных районах Луганской области. По данным луганских властей, убиты пять человек. Все погибшие не были профессиональными военными: до начала военной операции Киева в Донбассе эти жители региона являлись представителями мирных гражданских профессий, которые были вынуждены взять в руки оружие для защиты своих семей. После атаки 11 июня без отцов остались четверо детей.

Нападение произошло несмотря на формально действующие меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые предусматривают запрет на применение огня и осуществление наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Этими же мерами предусмотрен механизм контроля и реагирования на нарушения – координационный механизм при содействии Совместного центра контроля и координации в действующем составе. Украинские военные упорно уклоняются от полноценного запуска его работы, что ставит под угрозу режим прекращения огня в целом.

14-15 июня на Украине второй раз в текущем году побывала Действующий председатель ОБСЕ, Министр иностранных дел Швеции А.Линде. Она посетила Киев, а также Донбасс и Приазовье, где встретилась с украинскими военными и чиновниками. Сожалеем, что она вновь не нашла возможности посетить районы Донбасса по другую сторону линии соприкосновения и увидеть своими глазами гуманитарные последствия осуществляемых Киевом социально-экономической блокады и карательной операции против населения региона. Подчеркиваем, что однобокий взгляд на ситуацию «на земле» и игнорирование других участников конфликта, являющихся сторонами Минских соглашений – представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей – не идут на пользу урегулированию.

Призываем использовать имеющиеся у Действующего председательства ОБСЕ возможности, чтобы содействовать прямому диалогу между всеми сторонами внутриукраинского конфликта – Киевом, Донецком и Луганском – в интересах прочного и жизнеспособного урегулирования.

Пока же нарастает вал неконструктивных законодательных инициатив Украины, которые противоречат и ее конституции, и национальному законодательству, и международным обязательствам, в том числе резолюции 2202 Совета Безопасности ООН, одобрившей «Комплекс мер» от 12 февраля 2015 года.

2 июня Президент В.Зеленский своим указом ввел в действие очередное решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по Донбассу. В нем утверждается применение в Донбассе «концепции переходного периода», предусматривающей некий особый правовой режим, который не имеет ничего общего с предписаниями Минских соглашений. Как сообщил в ходе неформального брифинга в ОБСЕ 16 июня координатор политической подгруппы Контактной группы П.Морель, этот законопроект на рассмотрение подгруппы украинской стороной не выносился и с представителями Донбасса не обсуждался. Таким образом налицо очередная попытка Киева исключить Донецк и Луганск из дискуссий об определении политических очертаний будущего этого региона. Более того, Киев продолжает игнорировать предложения, внесенные Донецком и Луганском по наполнению «дорожной карты», нацеленной на согласование всех правовых аспектов особого статуса Донбасса. Напомню, что в соответствии с поручениями «нормандского» саммита 9 декабря 2019 года в Париже они должны быть согласованы «как указано в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений от 2015 года» – то есть в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донбасса. Неудивительно, что в этих условиях работа подгруппы зашла в тупик, в то время как в целом за шесть лет ее работы Киев не ввел в действие ни одно из согласованных с представителями Донбасса решений в рамках политического урегулирования.

Помимо этого, 18 мая Президент В.Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О коренных народах Украины». Фактически речь идет о политике сегрегации по этническому признаку, которая в истории не раз приводила государства на грань национальной катастрофы и войны. Для жителей Украины, причисляемых к таким «коренным народам», законопроектом предусмотрены специальные политические и социально-культурные права. В то же время годами Киев уклоняется от предоставления отдельным районам Донбасса постоянного особого статуса, предусматривающего в соответствии с п.11 «Комплекса мер» право на языковое самоопределение. Очевидно, что такие подходы украинских властей лишь еще больше осложняют и без того зашедший в тупик процесс урегулирования.

Обращаем внимание на принятые в этой связи российскими парламентариями постановление Совета Федерации от 2 июня 2021 года с обращением к международному сообществу, а также заявление Государственной Думы от 8 июня 2021 года с выражением обеспокоенности дискриминационным характером законодательных инициатив нынешних украинских властей, нацеленных на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами. Подчеркиваем, что отсутствие в ОБСЕ принципиальной реакции на проявления дискриминации на Украине направляет Киеву неверный сигнал о позволительности продолжения пагубной линии, которая подрывает не только основы собственной конституции, но и международно-правовые обязательства страны.

Господин Председатель,

В этой аудитории мы неоднократно слышали заверения представителя Украины о «нулевой терпимости» ее властей к проявлениям героизации нацизма. Реальность доказывает обратное. 13 июня в Киеве при участии президентского полка прошла торжественная церемония прощания с ушедшим из жизни участником дивизии войск СС «Галичина» Орестом Васкулом.

Весьма контрастно на этом фоне выглядит преследование правоохранительными органами Украины активиста Мориса Ибрагима за участие 9 мая с.г. в Одессе в памятных мероприятиях по случаю Дня Победы во Второй мировой войне. Его обвиняют, в частности, в организации памятной акции «Бессмертный полк», участники которой прошли шествием с портретами родных и близких по улицам города. Заседание суда символично назначено на 22 июня.

И ещё. Хотели бы обратить внимание на многотысячное молитвенное стояние верующих Украинской православной церкви (УПЦ), прошедшее 15 июня в Киеве. Его участники прибыли со всей страны, чтобы поставить перед властями вопрос о прекращении давления на УПЦ и необходимости защиты своих прав. В обращении к собравшимся архиепископ Васильковский Николай сообщил, что после начала вмешательства властей Украины в церковную жизнь с 2018 года верующие УПЦ утратили доступ к свыше 500 храмам УПЦ, многие из которых были захвачены с применением насилия.

Примечательно, что личные данные одного из организаторов этой мирной акции, Василия Макаровского, оказались в тот же день размещены на печально известном ресурсе «Миротворец», не скрывающем своего сотрудничества с украинскими спецслужбами. Там же указано, что он подозревается в некой «антиукраинской деятельности». Как показала ситуация последних лет, для некоторых радикалов размещение данных общественных деятелей и журналистов на этом ресурсе является фактическим призывом к совершению против них противоправных, жестоких действий. Стоит ли напоминать, что ряд внесенных на сайт известных деятелей украинской общественной жизни уже убиты (к слову, в расследовании многих громких убийств подвижек до сих пор нет).

Призываем внешних кураторов Украины максимально повлиять на ее руководство, чтобы побудить его соблюдать имеющиеся обязательства, действовать в интересах мира и гражданского согласия. Киеву следует демонстрировать приверженность принципам ОБСЕ не только на словах, но и на практике. Это важно для скорейшего достижения мира на востоке Украины.

Благодарю за внимание.