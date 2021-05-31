О предстоящем рабочем визите в Российскую Федерацию Министра иностранных дел Республики Гватемала П.Броло

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22-24 июня с рабочим визитом в России будет находиться Министр иностранных дел Республики Гватемала П.Броло.

24 июня пройдут переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым, в ходе которых предполагается обсудить широкий спектр вопросов двусторонней, международной и региональной повестки дня.

Особое внимание будет уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 5 и 20 мая в Гватемалу доставлены первые партии российской вакцины «Спутник V».

Россия видит в Гватемале перспективного партнера в Центральной Америке. 19 апреля 2020 г. наши страны отметили 75-летний юбилей установления дипломатических отношений.

Солидную основу для развития межгосударственных связей заложили первые в истории наших стран контакты на высшем уровне – рабочий визит Президента Российской Федерации В.В.Путина в Гватемалу в 2007 г. и ответный визит в Россию Президента Гватемалы А.Колома (2010 г.).

В.В.Путин принял участие в прошедшей в июле 2007 г. в Гватемале 119-й сессии МОК, на которой Россия получила право на проведение в 2014 г. в Сочи XXII Зимних Олимпийских игр.

Осуществляются обмены визитами министров иностранных дел двух стран (2010 г., 2013 г., 2015 г., 2016 г.), встречи глав внешнеполитических ведомств «на полях» министерского сегмента Генассамблеи ООН. Поддерживается практика межмидовских консультаций (предыдущие прошли в декабре 2018 г. в Москве).

На переговорах имеем в виду наметить реалистичные возможности развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, диверсификации взаимной торговли, расширения номенклатуры поставок.

В 2020 г. товарооборот России с Гватемалой вопреки турбулентности на мировых рынках увеличился по сравнению с 2019 г. на 10% и составил 97,1 млн долл. США. В структуре российского экспорта в Гватемалу по итогам 2020 г. основная доля поставок приходится на продукцию химической промышленности, каучук, металлы, древесину и целлюлозно-бумажные изделия; импорта – продовольственные товары и сельхозсырье.

В 2019 г. создана Гватемало-российская торговая палата (заключены меморандумы о взаимодействии с НК СЭСЛА, АО «РЭЦ», Фондом «Росконгресс»). Подписаны соглашения о сотрудничестве между Торговой палатой Гватемалы и ТПП России (2008 г.), Промышленной палатой Гватемалы и НК СЭСЛА (2017 г.), Гватемальской Ассоциацией Экспортеров и НК СЭСЛА (2018 г.).

Укрепляются практические связи между городами-побратимами двух стран (Сочи и Гватемала, сельское поселение Гжель и муниципалитет Аматитлан).

В 2017 г. в Аматитлане открыт Национальный центр искусств, где представлено отделение гжельской керамики. В Гжельском государственном университете (ГГУ) готовятся кадры для Центра.

Развивается взаимодействие по линии правоохранительных органов, включая обучение гватемальских специалистов на курсах ФСБ, МЧС и МВД России и их участие в программах повышения квалификации в Учебном центре (филиале) Сибирского юридического института МВД России в Манагуа.

Актуальная задача – расширение сотрудничества в области образования. Ежегодно Гватемале выделяются государственные стипендии на получение образования в России (на 2021/2022 учебный год предоставлено 18 мест). В настоящее время в российских вузах обучается на бюджетной основе более 40 гватемальских студентов.

Расширяются межвузовские контакты. В 2016-2019 гг. состоялся ряд поездок представителей гватемальских университетов в Россию и российских – в Гватемалу. Подписаны документы о сотрудничестве по линии РУДН, РГГУ, ЮЗГУ, МИСиС, ГИТИС, МПГУ, РГСУ, Гжельского государственного университета.

РГГУ занимается разработкой и продвижением в Гватемале российских образовательных программ для системы высшего образования. В настоящее время около 40 дистанционных курсов используются в программах Института междисциплинарных исследований им. Рафаэля Айау.

По линии ЮЗГУ во взаимодействии с гватемальским Университетом «Мариано Гальвес» готовятся к открытию Центральноамериканская аэрокосмическая академия, студенческий Центр космической связи и малого искусственного спутника Земли.

В феврале 2010 г. в Гватемале Фондом «Русский мир» открыт Центр русского языка «Русский уголок», в мае 2019 г. – бесплатные курсы русского языка в Университете Сан-Карлос (УСК).

С октября 2012 г. в Гватемале работает российско-гватемальский Центр изучения культуры, истории и письменности майя имени Ю.Кнорозова, в УСК учреждена «Кафедра Ю.В.Кнорозова».

Высоко ценим подвижническую деятельность настоятельницы действующего в Гватемале православного Монастыря Святой Живоначалыюй Троицы «Лавра Мамбре» матушки Инес Айау. В 2010 г. она награждена российским орденом Дружбы. Монастырь является не только эпицентром духовной и культурной жизни наших соотечественников, проживающих в Гватемале, но и способствует проникновению русской культуры в гватемальское общество.

В развитие установленных прямых контактов между телеканалом RT и гватемальским медиахолдингом Nuevo Mundo («Новый мир») с мая 2017 г. на гватемальском телевидении ведется ретрансляция 7 программ испаноязычной версии RT.

Одним из важнейших направлений нашей совместной работы с гватемальской стороной является расширение договорно-правовой базы. В проработке находится ряд проектов соглашений, в т.ч. о сотрудничестве в образовательной, культурной, правовой, антинаркотической, таможенной сферах, в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, использования атомной энергии в мирных целях и др.

Москва и Гватемала разделяют приверженность становлению полицентричного мироустройства на основе верховенства международного права, центральной координирующей роли ООН. Наши страны выступают со схожих позиций по ряду вопросов международной повестки дня. В ООН Гватемала поддерживает российские резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неразмещении первыми оружия в космосе, мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космосе, укреплении и развитии системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Развивается взаимодействие по вопросам взаимной поддержки кандидатур на выборах в органы ООН. В 2018 г. мининдел двух стран подписали Совместное заявление по НПОК.

В ходе встречи планируется обсудить процессы политической и экономической интеграции в Латинской Америке с прицелом на дальнейшее наращивание сотрудничества России с Центральноамериканской интеграционной системой (ЦАИС), где Гватемала примет ротационное председательство во второй половине 2021 г., а также с Центральноамериканским парламентом (ПАРЛАСЕН), под эгидой и при содействии которого были организованы масштабные форумы с региональной проекцией в таких сферах, как борьба с коронавирусной инфекцией (июль 2020 г.), международная информбезопасность и киберпреступность (май 2019 г.), развитие межрегионального торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС-ЦАИС (сентябрь 2019 г.), освоение космоса (октябрь 2020 г. и март 2021 г.).