О предстоящем рабочем визите в Россию заместителя Премьер-министра, Министра иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Д.Меконнена

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22-24 июня Российскую Федерацию посетит с рабочим визитом заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии (ФДРЭ) Демеке Меконнен. 23 июня состоится его встреча с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

С удовлетворением отмечаем поступательное развитие российско-эфиопского политического диалога, конструктивное взаимодействие наших стран в рамках ООН, других международных организаций. Российская Федерация и Эфиопия активно содействуют формированию полицентричного мироустройства как справедливой и безопасной системы международных отношений.

В ходе предстоящих переговоров будут рассмотрены ключевые направления российско-эфиопского сотрудничества в различных областях, включая продвижение перспективных взаимовыгодных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства. Будут определены дальнейшие шаги с целью укрепления двусторонней договорно-правовой базы.

Планируется обсудить ряд значимых тем современной глобальной и региональной повестки дня, проблематику урегулирования кризисных ситуаций на Африканском континенте, обстановку в районе Африканского Рога. Будут также затронуты вопросы подготовки ко второму саммиту Россия – Африка в 2022 г.

Исходим из того, что визит главы МИД Эфиопии придаст новый импульс совместной работе по раскрытию имеющегося солидного потенциала сотрудничества Российской Федерации и Федеративной Демократической Республики Эфиопии.