Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Х.Арреасой, Москва, 22 июня 2021 года

Уважаемый г-н Министр, дорогой Хорхе,

Друзья,

Рады снова видеть Вас в Москве. Общаемся регулярно. Хотел бы в очередной раз выразить признательность за то гостеприимство, которое было оказано моей делегации Президентом Венесуэлы Н.Мадуро, Исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Д.Родригес, Правительством Венесуэлы, включая тебя, когда мы посетили вашу столицу в феврале прошлого года.

Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент Боливарианской Республики Венесуэла Н.Мадуро регулярно общаются. В ходе их подробного телефонного разговора в феврале с.г. они обменялись мнениями о том, как реализуются задачи развития нашего стратегического партнерства, поставили новые цели. Сегодня у нас очень хорошая возможность посмотреть, как нам максимально эффективно выполнять их поручения.

Венесуэла – наш надежный партнер и в Латинской Америке, и в мире в целом. Мы тесно отстаиваем идеалы международного права, Устава ООН в Организации Объединенных Наций.

Главная проблема, стоящая сегодня на повестке дня мирового сообщества, – добиться того, чтобы никто не подвергал сомнению право стран и народов самостоятельно выбирать путь развития.

Полностью солидарны с венесуэльскими друзьями, народом, руководством перед лицом трудностей, которые испытывает ваша страна из-за попыток вмешиваться в ваши внутренние дела, затормозить и сдержать ваше развитие.

Уверен, что сегодняшние переговоры помогут и дальше развивать наше сотрудничество по всем направлениям.