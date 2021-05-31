О заседании коллегии МИД России

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 июня под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова проведено заседание коллегии МИД России, посвященное внешнеполитическим аспектам интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств и Организации Договора о коллективной безопасности.

Состоялся заинтересованный профессиональный обмен мнениями по ключевым вопросам интеграционной повестки, задачам, стоящим перед многосторонними объединениями пространства СНГ на ближайшую и среднесрочную перспективы, в том числе в контексте согласованных подходов по обеспечению цифровизации национальных экономик, активизации сотрудничества в сфере инноваций, развитию взаимной торговли товарами и услугами, обеспечению работы национальных платежных систем, а также по преодолению негативных последствий COVID-19.

Предметно обсуждена ситуация на пространстве СНГ, действия ключевых международных партнеров. Особое внимание уделено вопросам укрепления внешнеполитической координации в рамках ОДКБ и СНГ, где своего рода «дорожной картой» служит принятая в октябре 2019 г. Программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников Содружества.

Акцентирована важность расширения торгово-экономических связей Союза и географии контактов Евразийской экономической комиссии, прежде всего в интересах реализации выдвинутой Президентом Российской Федерации В.В.Путиным инициативы о формировании Большого Евразийского партнерства.

Участники заседания отметили растущую востребованность механизмов сопряжения правовых баз ЕАЭС и СНГ с целью предупреждения и своевременного устранения юридических коллизий, определили конкретные направления работы в целях дальнейшего углубления и расширения многопланового взаимодействия в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

Итоги обсуждения отражены в принятом коллегией постановлении.