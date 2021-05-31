Выступление Постоянного представителя России при ЕС и Евратоме В.А.Чижова на онлайн-семинаре «80 лет после вторжения нацистской Германии в Советский Союз», Брюссель, 21 июня 2021 года

Панель II: Как использовать уроки истории в современной политике?

Хотел бы начать со слов признательности Татьяне Аркадьевне Жданок за организацию сегодняшней видеоконференции.

Знаю, что для Вас память о Великой Отечественной войне связана с личными потерями – Ваши бабушка и дедушка попали в рижское гетто и осенью 1941 г. были убиты руками местной зондеркоманды, впоследствии вступившей в латышский добровольческий легион СС. Понимаю, как непросто Вам наблюдать в наши дни за шествиями бывших легионеров и латышских националистов, организуемыми в Риге каждый год 16 марта. Знаю, сколько сил Вы отдаете борьбе с этими позорным явлением. Желаю Вам мужества и стойкости в этом важном деле.

Уважаемые коллеги,

22 июня для граждан России и других бывших советских республик – это особая дата. В этот день началась страшная война, которая принесла страдания и горе в каждую семью и дом. Победа далась советским людям неизмеримо высокой ценой. Она стоила жизни 27 миллионам наших граждан и всегда будет для нас праздником «со слезами на глазах». Это событие навеки прописано в сознании и ДНК нашего народа, можно сказать – стало одним из опорных объединительных столпов современной России. Именно поэтому сегодняшние попытки пересмотреть историю Второй мировой войны и поставить под сомнение решающий вклад советского народа в освобождение Европы от коричневой чумы воспринимаются в нашей стране с такой болью.

Мне пришлось наблюдать буквально с момента моего назначения на пост Постоянного представителя России при ЕС в 2005 г., как этот процесс набирал обороты. На моих глазах ревизионистские устремления отдельных – прямо скажем, не самых больших и влиятельных – стран и политиков ЕС последовательно разрастались, оформляясь по сути в целенаправленную кампанию.

Её апогеем стало принятие 19 сентября 2019 г. резолюции Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Этот документ явился своеобразной квинтэссенцией продвигаемых сегодня в ЕС псевдоисторических реваншистских концепций, цель которых – отождествить нацизм и коммунизм, возложить равную ответственность за развязывание Второй мировой воны на нацистский режим, признанный Нюрнбергским трибуналом преступным, и Советский Союз – одного из основных участников антигитлеровской коалиции и учредителей ООН.

При этом нам пытаются вменить в вину заключение с Германией 23 августа 1939 г. договора о ненападении, который в Европе предпочитают именовать «пактом Молотова-Риббентропа». Дескать, он поделил Европу между двумя тоталитарными режимами и проложил дорогу к началу Второй мировой войны. В Евросоюзе даже провозгласили 23 августа так называемым Европейским денем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов и приурочивают к этой дате ежегодные заявления, в которых также пытаются проводить параллели между СССР и нацистской Германией.

Не буду углубляться в предысторию подписания советско-германского договора о ненападении. Оставлю эту возможность историкам. Напомню лишь, что этому вынужденному в реалиях того времени шагу предшествовала проводившаяся ведущими западными державами политика умиротворения нацистской Германии. Её кульминацией стал позорный Мюнхенский сговор 1938 года, который по сути и запустил обратный отсчет для начала Второй мировой войны, развязав руки агрессору. К этому стоит добавить и тщетные, увы, усилия СССР по созданию работоспособной системы коллективной безопасности в Европе в предвоенный период. Не говоря уже о том, что Советский Союз был далеко не единственным государством, заключившим с Германией пакт о ненападении. Аналогичные соглашения имелись также у Польши, Великобритании, Франции и некоторых других стран, включая прибалтийские. Об этих фактах в современной Европе вспоминать как-то не любят. Порой складывается впечатление, что Советскому Союзу сегодня пытаются мстить за то, что его тогдашнее руководство смогло выиграть для СССР драгоценное время, подготовить страну к войне, что вкупе с героизмом и стойкостью советского народа позволило в итоге выстоять в этом смертельном противостоянии.

Одновременно политическими элитами ряда западных и восточноевропейских стран развязана кампания по «борьбе» с памятниками и мемориалами, воздвигнутыми в память о воинах-красноармейцах, погибших в боях за освобождение этих стран от нацистов. В упомянутой резолюции Европарламента 2019 г. прямо осуждается существование в общественных местах монументов и мемориалов, прославляющих тоталитарные режимы. Причем в некоторых странах идут еще дальше и уже открыто устанавливают памятники в честь участников нацистских формирований и пособников нацистов. Среди населения распространяют неуважительное, кощунственное отношение к памяти освободителей, что еще не так давно было даже трудно представить.

Показательно, что большинство из тех стран, где все это сегодня происходит, сохранились на политической карте Европы только благодаря Победе антигитлеровской коалиции над нацистской Германией, в которую решающий вклад внес именно Советский Союз. При этом многие из этих стран были освобождены Красной Армией ценой огромных жертв. Здесь как нельзя уместны слова маршала И.С.Конева, который в своих воспоминаниях писал: «Когда я бываю на Ольшанском кладбище в Праге, где покоится прах наших солдат и офицеров, погибших в дни Пражской операции, я с горестным чувством читаю на надгробьях украшенных цветами могил дату «9 мая». В сущности война уже кончилась, а эти люди погибли здесь, на пражских окраинах, когда вся наша страна уже праздновала Победу…». Напомню, что войска И.С.Конева пришли на помощь восставшим 5 мая 1945 г. жителям Праги и спасли город от разрушения. Всего на территории Чехословакии погибли 140 тыс. солдат и офицеров Красной Армии. Спустя 75 лет потомки тех жителей Праги, которые с цветами и ликованием встречали своих освободителей, демонтировали памятник И.С.Коневу в чешской столице.

Не могу также не упомянуть о заявлениях от имени руководства евроинститутов, которые мы регулярно слышим в памятные даты Второй мировой войны. Так, в День памяти жертв Холокоста, отмечаемый 27 января, в день освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим, намеренно замалчивается, что двери нацистской «машины смерти» открыли именно красноармейцы. В Брюсселе предпочитают ограничиваться термином «союзные войска». Конечно, подобная терминология на фоне якобы случайных ошибок в «твитах» американского посольства в Дании и еженедельника «Шпигель», уверявших в 2020 г. своих читателей, что «Освенцим» был освобожден американскими войсками, не столь критична. Но к исторической объективности это имеет весьма отдаленное отношение.

Дорогие коллеги,

Вольное обращение или намеренное искажение исторических фактов создает атмосферу терпимости в отношении откровенной пропаганды нацистских идей. К сожалению, это имеет место как в ряде государств-членов ЕС, так и в некоторых странах постсоветского пространства, в частности на Украине. Приходится констатировать, что выработанный в Нюрнберге иммунитет к коричневой чуме, снижается. Это несет угрозу фундаментальным принципам демократии и прав человека, оскорбляет память миллионов жертв Второй мировой войны и тех, кто отдал свои жизни за освобождение Европы от нацизма.

Решения Нюрнбергского трибунала четко и недвусмысленно дали квалификацию того, кто виновен в развязывании самой кровопролитной войны в истории. Исходим из того, что признание в полном объеме итогов Второй мировой войны, которые закреплены в т.ч. в Уставе ООН, – безусловный императив для всех государств. Убеждены, что системная работа по противодействию любым формам и проявлениям расизма, ксенофобии, агрессивного национализма, шовинизма должна оставаться в числе безусловных приоритетов мирового сообщества. На решение этой задачи нацелена ежегодно инициируемая Россией резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», которую традиционно поддерживает подавляющее большинство государств мира.

Уважаемые коллеги,

В 2020 г. в Конституции России было закреплено положение о защите исторической правды о нашем Отечестве, в т.ч. о Великой Отечественной войне. Обещаю, что будем и далее последовательно отстаивать память о наших великих предках-победителях.