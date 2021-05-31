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Основные новости внешней политики
Основные новости внешней политики
Международная безопасность
Международная безопасность
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24.06.2116:37О вызове в МИД России Посла Великобритании в Москве Д.Броннерт
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24.06.2116:28Выступление заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова на первом пленарном заседании международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности: Проблемы и решения», Сочи, 24 июня 2021 года
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24.06.2112:33Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на IX Московской конференции по международной безопасности, Москва, 24 июня 2021 года