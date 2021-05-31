Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Генеральным секретарём ОБСЕ Х.Шмид по итогам переговоров, Москва, 21 июня 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

У нас состоялись конкретные, продолжительные и полезные переговоры. Диалог был конструктивным, содержательным. Как вы знаете, это первый визит Х.Шмид в Москву после её назначения на высокую должность Генерального секретаря ОБСЕ.

Мы знаем Х.Шмид как опытного, высокопрофессионального дипломата и рассчитываем на продолжение контактов теперь уже в её новом качестве. Надеемся на то, что взаимодействие будет продуктивным, в т.ч. с точки зрения улучшения ситуации в ОБСЕ, которая находится не на самом лучшем этапе своего развития. У нас есть общее мнение о необходимости совершенствовать работу Организации.

Мы солидарны в том, что в силу широкого географического охвата и всеобъемлющего подхода к безопасности во всех её измерениях, а также в силу правила консенсуса ОБСЕ вполне способна играть более весомую роль в международных делах и, конечно, прежде всего в евроатлантическом регионе. Россия уверена: чтобы это произошло, необходимо возвращать некогда присущую Организации культуру взаимоуважительного, равноправного диалога и поиска компромиссов.

К сожалению, не все участники ОБСЕ разделяют такую точку зрения. Мы сегодня делились примерами, показывающими сохранение географических, тематических дисбалансов в работе исполнительных структур Организации. Они достались всем нам в наследство от 90-х годов прошлого века, когда отчётливо проявилось стремление разделить страны общеевропейского пространства на «учителей» и «учеников». Понятно, что это путь в никуда, и все эти дисбалансы необходимо как можно скорее исправлять.

На последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоялось в Тиране (3-4 декабря 2020 г.), Россия выдвинула предложение перевести на системную основу обсуждение путей повышения эффективности ОБСЕ. Речь не идёт о пересмотре основополагающих принципов и базовых обязательств. Напротив, цель – возвратить ОБСЕ к изначальному предназначению в качестве опорной общеевропейской структуры для обсуждения и принятия коллективных решений в области безопасности в её измерениях: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном.

Рассчитываем, что сегодняшние переговоры были полезны для Генерального секретаря, её команды с точки зрения продолжения усилий по поиску точек соприкосновения между различными идеями, посвящёнными повышению эффективности ОБСЕ.

Подробно обсудили текущие задачи в упомянутых мной трёх измерениях деятельности ОБСЕ, работу её специализированных институтов и полевых присутствий. Затронули административно-бюджетные и кадровые вопросы. Тут тоже накопилось немало сложностей.

Россия подтвердила готовность к конструктивной работе в ОБСЕ на таких направлениях, как борьба с терроризмом, наркотрафиком, угрозами в сфере информационно-коммуникационных технологий, организованной преступностью, торговлей людьми.

Считаем, что ОБСЕ должна найти свою нишу в преодолении тяжёлых экономических последствий пандемии коронавируса, в т.ч. посредством выработки мер поддержки наиболее пострадавших отраслей, обеспечения социальных и экономических прав населения, укрепления евразийской торгово-транспортной взаимосвязанности. В гуманитарной сфере нашими безусловными приоритетами остаются защита прав национальных меньшинств, в т.ч. в сфере образования и использования родного языка, недопущение проявлений неонацизма и радикального экстремизма, борьба с христианофобией и исламофобией, отстаивание традиционных ценностей.

Достаточно подробно обсудили перспективы урегулирования внутриукраинского конфликта. Он может быть урегулирован исключительно на основе полного и последовательного выполнения минского «Комплекса мер». Ему нет альтернативы. Об этом многократно говорили и участники нормандского процесса, и другие страны-члены ОБСЕ. Вновь заострили важность содействия со стороны ОБСЕ налаживанию прямого диалога сторон конфликта – Киева, Донецка и Луганска – в Контактной группе. От этого пока украинские власти пытаются увильнуть.

Высказались за повышение эффективности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Напомнили, что она должна чётко и беспристрастно отражать нарушения режима прекращения огня, без промедления реагировать и фиксировать в своих отчетах все случаи гибели и ранения мирных граждан в Донбассе с указанием виновной стороны.

Напомню: в конце 2020 г. СММ, наконец, опубликовала доклад о гражданских жертвах конфликта (с 1 января 2017 г. по 15 сентября 2020 г.). В том докладе наглядно, предельно убедительно подтверждается факт, который долгие годы для нас был очевиден: гражданское население Донбасса страдает главным образом от действий Киева. Жертв от обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований зафиксировано в три раза больше, чем пострадавших от ответного огня на территории под контролем правительства. Ожидаем публикации аналогичного документа за весь период конфликта, доклада о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры, а также о проявлениях агрессивного национализма и неонацизма на Украине.

Мандат СММ предусматривает мониторинг соблюдения прав человека на всей территории Украины. Однако этой задачей Миссия зачастую пренебрегает. Думаю, что в качестве незамедлительного первого шага должна быть внесена ясность по всем тем фактам, о которых я сейчас упоминаю. СММ должна в полной мере осознать свою ответственность за чёткое, правдивое донесение этих фактов до Организации и мирового сообщества.

Обменялись мнениями о текущей ситуации в нагорно-карабахском и приднестровском урегулировании, ходе Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Затронули отдельные аспекты работы полевых присутствий ОБСЕ в Центральной Азии и на Балканах.

Пожелали Генеральному секретарю ОБСЕ конструктивных встреч в Совете Федерации и штаб-квартире ОДКБ, насыщенного участия в IX Московской конференции по международной безопасности, которую организует Министерство обороны Российской Федерации. Подчеркнули, что плодотворное сотрудничество ОБСЕ необходимо проецировать на все региональные структуры, находящиеся в зоне ответственности ОБСЕ.

Я имею в виду ЕС, НАТО, ОДКБ и другие региональные структуры, как это было согласовано в рамках очередного саммита Организации много лет назад.

Считаю, что переговоры были весьма полезными. Хотели бы пожелать г-же Шмид плодотворной работы на новом поприще в целом и в период её пребывания в Москве по реализации насыщенной и очень полезной программы.

Благодарю Вас!

Вопрос (адресован Х.Шмид): Г-жа Шмид, хотел бы привлечь Ваше внимание к ситуации с правами журналистов в Латвии, где второй год более десяти моих коллег-журналистов находятся под уголовным преследованием. В их жилищах проводились обыски, изымались техника и документы, банковские карты. У них взяты подписки о невыезде. Их преследуют за сотрудничество с российскими информационными агентствами «Спутник» и «Балтньюс». Формально их обвиняют в нарушении некоего «режима санкций», хотя ни упомянутые журналисты, ни агентства «Балтньюс» и «Спутник» не находятся ни под какими санкциями.

Это политическое преследование. Моя оценка такова. Их третируют за их журналистскую позицию и работу. В связи с этим вопрос: г-жа Шмид, есть ли у ОБСЕ реально действующий механизм обеспечения защиты прав журналистов в подобных ситуациях? Есть ли у ОБСЕ возможность взять описанную мной ситуацию в Латвии под контроль и обеспечить ее урегулирование, основываясь на принципах Организации?

С.В.Лавров (добавляет после Х.Шмид): Обсуждали эту тему на переговорах. Г-жа Шмид изложила ровно ту точку зрения, которую она сейчас воспроизвела. Не могу сказать, что я с ней согласен. Как минимум, вопрос о том, как санкции Евросоюза влияют на свободу средств массовой информации, заслуживает отдельного обсуждения в ОБСЕ. Тем более что непонятно, почему заведены именно уголовные дела за те «провинности», которые, по мнению ЕС, допустили журналисты «Спутника» и «Балтньюс».

Мы не оставили эту тему. Она остается на столе переговоров с ОБСЕ, с новым спецпредставителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Т.Рибейру, которая скоро посетит Российскую Федерацию.

Статистика о том, какое количество русскоязычных СМИ функционирует в той или иной стране, подлежит изучению на предмет определения, какого рода и кто является владельцем соответствующих средств массовой информации.

Повторю еще раз, мы это обсуждали. Для нас тема абсолютно не закрыта. Уголовное преследование журналистов не может быть оправдано никакой статистикой.

Вопрос: В Армении прошли парламентские выборы. Как Вы оцениваете влияние их результатов на стабильность ситуации в Нагорном Карабахе и в регионе в целом?

С.В.Лавров: Выборы только что состоялись. Пока непонятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях. Дождемся, когда будет сформировано правительство.

Исходим из того, что трехстороннее Соглашение от 9 ноября 2020 г., прекратившее войну, равно как и Соглашение от 11 января 2021 г., запустившее процесс согласования конкретных форм раскрытия всей экономической деятельности и снятия блокады, работают и отвечают интересам всех вовлеченных сторон.

Вопрос (адресован Х.Шмид): Вы упомянули, что Минские соглашения являются основой решения проблемы на Украине. Что может сделать сегодня ОБСЕ, чтобы заставить руководство Украины выполнять эти соглашения?

С.В.Лавров (добавляет после Х.Шмид): Обсуждали эту тему. Люди страдают. В очередной раз я привлек внимание к тому, что на саммите «нормандского формата» в Париже в декабре 2019 г. рассматривался документ, согласованный экспертами, помощниками лидеров и вынесенный на одобрение. Первым пунктом значилось разведение сил и средств, отвод тяжелой техники по всей линии соприкосновения в Донбассе. Это было согласовано и даже завизировано. В.А.Зеленский отказался принимать именно этот пункт, имеющий, как сейчас сказала Х.Шмид, решающее значение для благополучия людей и обеспечения их безопасности. Он высказался за осуществление разведения лишь в трех точках, но их согласование продолжается до сих пор. Иными словами – вместо того чтобы раз и навсегда решить эту проблему, обезопасив людей по обе стороны линии соприкосновения, В.А.Зеленский эту проблему сохранил и усугубил.

Вопрос (адресован Х.Шмид): Недавно МИД Украины заявил о достигнутом соглашении с Турцией о сотрудничестве в военной сфере. При этом не исключается проведение в Черном море учений с участием ВС двух государств. Это способствует стабильности в регионе, живущем в напряженности?

С.В.Лавров (добавляет после Х.Шмид): Очень четко и недвусмысленно обозначили свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО. Нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь. Находимся в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами. В ближайшее время планируется очередной контакт. Думаю, поговорим и на эту тему тоже.

Вопрос: После саммита в Женеве Белый дом заявил о намерении продолжить доставку гуманитарной помощи в Сирию. Вы можете согласиться с продлением мандата ООН на этом направлении?

С.В.Лавров: Американская сторона ставила этот вопрос. Напомню, сейчас единственным пунктом, через который доставляется гуманитарная помощь в Сирию извне и без участия Правительства страны (как того требует международное гуманитарное право), является точка входа в провинцию Идлиб. Там, несмотря на активные усилия наших турецких коллег, решающую роль по-прежнему играет террористическая организация «Хейят Тахрир аш-Шам», которая держит в качестве заложников много гражданских лиц. Конечно, их нужно снабжать гуманитарной помощью. Сирийское Правительство готово это делать без каких-либо исключений из принципов международного гуманитарного права.

С апреля 2020 г. (уже больше года) Правительство Сирии готово направлять гуманитарные конвои для гражданского населения в Идлиб через Дамаск. К сожалению, наши ооновские коллеги и те, кто имеет другую точку зрения, пока не могут согласовать такой очевидный и полностью легитимный подход. Повторю, мы заинтересованы в содействии решению гуманитарных проблем. Надо только не забывать, что, помимо этого перехода в контролируемую террористами часть провинции Идлиб, есть еще более серьезные вещи, от которых страдает гражданское население САР. Имею в виду «удушающий» американский «Акт Цезаря», прямо направленный на прекращение любых контактов, которые могут так или иначе помочь восстанавливать инфраструктуру Сирии и гуманитарное благополучие населения; незаконную оккупацию американскими силами восточного берега р.Евфрат, где идет разграбление углеводородов и других природных богатств Сирии. Причем за вырученные деньги финансируются проекты, которые многими воспринимаются как поощрение сепаратизма и провоцирование развала единого сирийского государства.

Еще один момент, гораздо больше влияющий на положение гражданских лиц в этой стране, – политика Запада, Евросоюза и США в отношении создания условий для возвращения беженцев. Вся помощь, которую Запад собирает (а собирает он ее без какого-либо участия Дамаска, в нарушение правил ООН), направлена не на создание условий для того, чтобы беженцы могли достойно вернуться и там были элементарные образовательные, энергетические услуги и водоснабжение, а в лагеря беженцев в Иордании, в Турции и в Ливане с откровенной целью, чтобы беженцы оставались там как можно дольше. Если совокупность этих факторов признается в качестве влияющей на гуманитарное положение в Сирии, готовы в комплексе это обсуждать. Для этого необходимо, чтобы наши западные партнеры категорически отказались от односторонних толкований той или иной проблемы и признали свою ответственность за общую ситуацию, сложившуюся в гуманитарной сфере в Сирии.

Вопрос (адресован Х.Шмид): С подачи официальных властей на Украине фактически остановился диалог не только с непризнанными республиками Донбасса, но и с собственным народом. Точнее с той его частью, которая не во всем согласна с политикой действующих властей. Речь идет о закрытии трех телеканалов по весьма надуманным причинам. Как ОБСЕ смотрит на эту ситуацию? Какое отношение к такой политике администрации В.А.Зеленского? Является ли это приверженностью к поиску выхода из ситуации или нагнетанием?

С.В.Лавров (добавляет после Х.Шмид): Ждем представителя по свободе СМИ Т.Рибейро. Кстати, про этот возмутительный факт мы передавали информацию. Она пока не отреагировала.