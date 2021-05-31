Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Генеральным секретарем ОБСЕ Х.Шмид, Москва, 21 июня 2021 года

Уважаемая г-жа Генеральный секретарь,

Коллеги,

Рады приветствовать Вас в Москве. Вы много раз бывали в столице и других частях Российской Федерации, но впервые Вы здесь в качестве Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Все мы убеждены, что у ОБСЕ имеется большой потенциал как у площадки для равноправного, взаимоуважительного обсуждения общих проблем Евроатлантики и для принятия по ним коллективных позитивных решений.

Видим и ценим Вашу нацеленность на продвижение в интересах достижения таких результатов инклюзивного диалога всех государств-участников и с учетом всего спектра мнений.

У Вас насыщенная программа. 24 июня Вы будете выступать на IX Московской конференции по международной безопасности. Ценим Ваше согласие принять приглашение организаторов.

Завтра Вы выступаете на Постоянном совете Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это тоже очень важный компонент продвижения кооперативной безопасности, как это было предусмотрено в документах ОБСЕ.

Рассчитываю, что сегодня и в рамках других Ваших мероприятий в России мы сможем подробно обменяться мнениями по состоянию дел в текущей деятельности ОБСЕ по всем трем «корзинам» – военно-политической, экономико-экологической и правочеловеческой.

Отдельный большой блок вопросов – это конфликты, содействием в урегулировании которых занимается ОБСЕ. Имею в виду внутриукраинский, карабахский конфликты, приднестровское урегулирование, Женевские дискуссии по Закавказью.

Как у нас говорят, есть над чем работать.