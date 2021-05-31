О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с заместителями Министра иностранных дел Венесуэлы И.Хилем и К.Роном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел политические консультации с заместителями Министра иностранных дел Боливарианской Республики Венесула И.Хилем и К.Роном.

В ходе обмена мнениями, прошедшего в присущей российско-венесуэльскому диалогу доверительной атмосфере, были рассмотрены актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества. Отмечен существенный прогресс в реализации совместных проектов в сфере здравоохранения, энергетики, транспорта, промышленности, поступательное развитие военно-технического сотрудничества и культурно-гуманитарных обменов.

Участники консультаций обсудили ситуацию в Венесуэле и вокруг нее. С российской стороны выражена безусловная поддержка правительству и народу Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета, а также в стабилизации внутриполитической и социально-экономической обстановки. Подтверждено, что устойчивое решение имеющихся проблем должно быть мирным, политическим, инклюзивным. Подчеркнут незаконный и антигуманный характер применяемых против Каракаса односторонних принудительных мер, нацеленных на дестабилизацию внутриполитической обстановки в стране.