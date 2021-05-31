Об итогах второго раунда российско-казахстанских межведомственных консультаций по международной информационной безопасности

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 июня в Москве состоялся второй раунд российско-казахстанских межведомственных консультаций по проблематике обеспечения международной информационной безопасности (МИБ).

В состав российской делегации вошли представители МИД, МВД, Минобороны, Минцифры, Минюста, ФСО, ФСТЭК, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, аппарата Совета Безопасности и других заинтересованных ведомств. Казахстанская сторона была представлена экспертами Министерств иностранных и внутренних дел, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Комитета национальной безопасности, Министерства обороны, а также Посольства Республики Казахстан в Москве.

Ключевой темой мероприятия стало обсуждение путей совершенствования международно-правовой базы сотрудничества и практического взаимодействия в рассматриваемой области.

По итогам консультаций достигнута договоренность о продолжении на регулярной основе диалога Москвы и Нур-Султана в области обеспечения международной информационной безопасности.