О предстоящем официальном визите в Россию Министра иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Х.Арреасы

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21-23 июня в России с официальным визитом будет находиться Министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Арреаса. 22 июня состоятся переговоры с ним Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова.

Россию и Венесуэлу связывают отношения стратегического партнерства, в основе которого конструктивный политический диалог, взаимовыгодное сотрудничество, узы дружбы и взаимной симпатии между народами. В прошлом году страны отметили 75-ю годовщину дипломатических отношений, в этом году исполнилось 25 лет с момента подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.

Несмотря на пандемию сохраняется стабильная динамика двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. 19 февраля 2021 г. состоялся телефонный разговор президентов России и Венесуэлы, в ходе которого был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление всего комплекса двусторонних отношений, прежде всего в сфере противодействия коронавирусной инфекции.

31 марта 2021 г. в Каракасе прошла встреча сопредседателей Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня – Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И.Борисова и Вице-президента Венесуэлы по вопросам экономики, Министра нефти, Министра промышленности и национального производства Т.Эль-Айссами.

С.В.Лавров посещал Каракас с рабочим визитом в феврале 2020 г. В июне 2020 г. Министр иностранных дел Венесуэлы X.Арреаса участвовал в Москве в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ноябре 2020 г. в России с визитом находилась Исполнительный вице-президент Венесуэлы Д.Родригес.

В ходе предстоящей встречи стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено сотрудничеству в противодействии коронавирусной инфекции. Венесуэла стала первым государством Западного полушария, зарегистрировавшим российскую вакцину «Спутник V» и подключившимся к ее клиническим испытаниям. В настоящее время осуществляются регулярные поставки в Венесуэлу этого и других российских лекарственных препаратов.

Несмотря на пандемию, отмечается рост двустороннего торгового оборота. Венесуэльская делегация приняла активное участие в Петербургском международном экономическом форуме 2021 г.

Этапным событием в развитии российско-венесуэльского сотрудничества стало открытие с мая 2021 г. прямого регулярного авиасообщения между Москвой и Каркасом (осуществляется силами венесуэльской государственной авиакомпании «Конвиаса»). Этот шаг призван способствовать наращиванию торговых обменов, туристических потоков, укреплению взаимных деловых связей.

Продолжает укрепляться двусторонняя договорно-правовая база. В марте 2021 г. состоялось подписание Межправительственного соглашения о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, открывающего широкие возможности для реализации совместных проектов в космической сфере.

Традиционно высоко востребованы среди венесуэльской молодежи стипендий на обучение в России (в 2020/2021 учебном году Венесуэле выделено 77 мест в российских вузах).

Министры проведут обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня. Между Россией и Венесуэлой традиционно поддерживается высокий уровень координации взаимодействия на мировой арене, в основе которого стремление к построению более справедливой демократической международной системы, готовность отстаивать неукоснительное соблюдение норм международного права, принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела.

В рамках решения этих задач Венесуэла поддерживает многие российские инициативы в ООН: резолюции о борьбе против героизации нацизма, о неразмещении первыми оружия в космосе, о мерах по укреплению доверия в космосе, об укреплении и развитии системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, о международной информационной безопасности и о противодействии использованию ИКТ в преступных целях. Каракас солидарно с Россией голосует против политически ангажированных резолюций по Крыму, Абхазии и Южной Осетии, Сирии.

Министры также обсудят развитие ситуации в Венесуэле и вокруг нее. Принципиальная позиция России – решение существующих в венесуэльском обществе противоречий должно быть мирным, политическим, инклюзивным и стать результатом переговоров между венесуэльцами. Такой диалог уже идет и вносит важный вклад в стабилизацию внутриполитической и социально-экономической обстановки в Венесуэле. Россия продолжит оказывать всестороннюю поддержку правительству и народу Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета и права на самостоятельный выбор пути развития.

Россия решительно выступает против применения в отношении Венесуэлы незаконных односторонних принудительных мер, подрывающих экономику этой страны и ограничивающих возможности властей эффективно противостоять распространению COVID-19, осуществлять необходимые закупки продовольствия, медицинского оборудования и лекарств.