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Июнь 2021
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2321.06.21 1241-21-06-2021
О брифинге официального представителя МИД России 23 июня 2021 года
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
23 июня с.г. в 15.00 (орнт) состоится брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики.
В связи с предпринимаемыми мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции и с учетом рекомендаций ВОЗ о переводе мероприятий в формат телеконференций в эфире будут даны ответы на вопросы представителей СМИ, направленные в колл-центр. Прошедшие аккредитацию журналисты получат подробные разъяснения по техническим аспектам направления вопросов.
Аккредитация открыта до 14.00 22 июня с.г.
По вопросам аккредитации просьба обращаться в Пресс-центр (тел.: +7 (499) 244-20-87, эл.почта: pc.mid@yandex.ru).
Вопросы к брифингу просьба присылать не позднее 14.00 22 июня с.г.
Координатор: Кокоев Иосиф Владимирович (тел.: +7 (499) 244-16-17, эл.почта: midbriefing@yandex.ru).
Брифинг транслируется в интернете на сайте МИД России в разделе «Видео» (https://www.mid.ru/ru/press_service/video), на аккаунтах Министерства в социальных сетях «Twitter» (https://www.twitter.com/MID_RF), «Facebook» (https://www.facebook.com/MIDRussia), «ВКонтакте» (https://vk.com/mid) и в Rutube (https://rutube.ru/channel/23489815).
Раздачу сигнала осуществляет видео-агентство Ruptly. Контактное лицо: Индира Жарова (моб.: +7 (916) 669-07-71; эл.почта: izharova@ruptly.tv).