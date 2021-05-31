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21.06.2111:27
В рамках инициативы министров иностранных дел стран-участниц СНГ Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров читает стихотворение К.М.Симонова «Тот самый длинный день в году» по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, Москва, 21 июня 2021 года
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит, ставит обелиски.