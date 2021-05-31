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21.06.2111:27

В рамках инициативы министров иностранных дел стран-участниц СНГ Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров читает стихотворение К.М.Симонова «Тот самый длинный день в году» по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, Москва, 21 июня 2021 года

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Тот самый длинный день в году

С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду

На всех, на все четыре года.

 

Она такой вдавила след

И стольких наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет

Живым не верится, что живы.

 

А к мертвым, выправив билет,

Все едет кто-нибудь из близких,

И время добавляет в списки

Еще кого-то, кого нет…

И ставит, ставит обелиски.

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