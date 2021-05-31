Приветствие Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова организаторам и участникам Международного форума российских соотечественников «22 июня 1941 г. Победа будет за нами!», Москва, 20 июня 2021 года

Сердечно приветствую организаторов и участников Международного форума российских соотечественников «22 июня 1941 г. Победа будет за нами!».

Текущий год проходит под знаком 80-летия начала Великой Отечественной войны. Народы Советского Союза – ценой многомиллионных жертв, колоссального напряжения сил и ресурсов – сыграли решающую роль в уничтожении гитлеровской военной машины, в спасении Европы от ужасов нацизма. Эта трагическая дата должна служить напоминанием, как тяжело нам достался мир, к чему способны привести представление о собственной исключительности, шовинизм, русофобия и антисемитизм. Наш святой долг – сохранить правду о событиях тех лет, передать ее будущим поколениям, сберечь честь и доброе имя героев-освободителей.

В этой связи высоко ценим вклад в общее дело соотечественников, проживающих за рубежом, включая ваше участие в акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», других памятных мероприятиях.

Убежден, что свою лепту в противодействие фальсификации истории, в сплочение российских общин внесет и ваш форум. Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго.

С.ЛАВРОВ