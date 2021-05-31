Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с поставкой в Республику Молдова третьей партии российской вакцины «Спутник V»

19 июня с.г. осуществлена поставка в Молдавию третьей партии российской вакцины «Спутник V» в количестве 30 тыс. доз, из которых 10 тыс. доз – для Приднестровья. Первая и вторая партии, каждая в количестве 71 тыс. доз, были доставлены в аэропорт Кишинева, соответственно, 24 и 30 апреля с.г.

Таким образом, общее количество препарата «Спутник V», поставленного в Республику Молдова в ответ на обращение Председателя Парламента Республики Молдова З.П.Гречаный к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, составило 172 тыс. доз.

Россия подтверждает готовность продолжить оказывать содействие Республике Молдова в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, а также заинтересованность в сохранении и развитии дружественных российско-молдавских отношений.