Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой о прекращении работы русскоязычного канала Общественного телевидения Латвии «LTV7»

Воспринимаем информацию о планирующейся ликвидации русскоязычного канала «LTV7» на Общественном телевидении Латвии как очередной акт непрекращающейся языковой агрессии латвийских властей против значительной части собственного населения. Напомним, речь идет о единственном телеканале, вещавшем порядка 30-ти лет на русском языке на всей территории Латвии. Соответствующее решение национального медиарегулятора продиктовано, по официальной версии, нехваткой финансирования. При этом высшее руководство страны неоднократно озвучивало свою позицию о приоритезации английского, а не русского языка. Такие заявления, по нашему мнению, противоречат основополагающим принципам демократического и гражданского общества, а также обязательствам Латвийской Республики по целому ряду международных документов, закрепляющих необходимость обеспечения принципа многоязычия и плюрализма СМИ, защиты свободы выражения мнений, а также соблюдения прав проживающих на территории государства этнических групп. Немаловажно отметить, что порядка 40 процентов населения Латвии предпочитают получать информацию и общаться на русском языке.

Данным откровенно политизированным решением власти страны также дезавуируют ранее озвученные ими заверения в том, что запрет на ретрансляцию на территории государства передач «РТР-Планета» и «РТ» якобы не скажется на представленности русского языка в его медиапространстве и доступе русскоязычной аудитории страны к информации на родном языке. Это в очередной раз подтверждает ангажированный характер подобных шагов и явное намерение руководства страны вытеснить русский язык из всех сфер общественной жизни Латвии.

Призываем профильные международные организации и правозащитное сообщество решительным образом отреагировать на репрессивную политику Латвийской Республики в области медиарегулирования, указав на недопустимость попрания прав собственных граждан.