О выборах Генерального секретаря ООН

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 июня Генеральная Ассамблея ООН утвердила рекомендованную Советом Безопасности кандидатуру А.Гутерреша на пост Генерального секретаря всемирной Организации.

Рассчитываем, что в ходе своего второго пятилетнего срока А.Гутерреш будет активно и беспристрастно служить в интересах укрепления центральной координирующей роли ООН в мировых делах.

Российская сторона в качестве государства-основателя ООН и постоянного члена ее Совета Безопасности настроена на продолжение конструктивного взаимодействия с всемирной Организацией, обладающей универсальной легитимностью и остающейся безальтернативной «площадкой» для поиска решений глобальных проблем при справедливом учете интересов всех государств-членов.