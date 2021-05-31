Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с ситуацией вокруг конгресса финно-угорских народов в Тарту

16-18 июня в г.Тарту (Эстония) прошел очередной конгресс финно-угорских народов. К сожалению, не обошлось без провокаций со стороны его организаторов.

Направленное участникам мероприятия видеоприветствие Министра культуры Российской Федерации О.Б.Любимовой на русском языке на официальном сайте конгресса так и не было размещено, в отличие, например, от перевода текстов выступлений президентов Эстонии и Латвии. И сделано это, как представляется, было неслучайно.

Игнорирование российского послания на языке оригинала позволило организаторам форума проявить «изобретательность» при его переводе на эстонский язык. Произошла недобросовестная подмена тезиса о поддержке Россией национально-культурной самобытности финно-угорских народов термином «самоопределение». Понятно, что это в корне меняет суть посыла российского министра, придавая ему неприкрытую провокационную направленность.

Эта грубая фальсификация лишний раз подтверждает политизированные, антироссийские подходы Таллина по финно-угорскому вопросу и, соответственно, обоснованность позиции Ассоциации финно-угорских народов России, которая решила воздержаться от участия в конгрессе в г.Тарту.