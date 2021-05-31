Предупреждение для российских туристов относительно посещения Афганистана

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В связи с возросшей напряженностью военно-политической обстановки, сохраняющейся высокой террористической активностью со стороны ИГИЛ и других международных терорганизаций, деградирующей криминогенной обстановкой в городах и имеющей место распространенной практикой похищения иностранцев с целью выкупа настоятельно рекомендуем гражданам Российской Федерации воздержаться от поездок в Исламскую Республику Афганистан с туристическими целями.