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18.06.2118:53

Предупреждение для российских туристов относительно посещения Афганистана

1232-18-06-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

В связи с возросшей напряженностью военно-политической обстановки, сохраняющейся высокой террористической активностью со стороны ИГИЛ и других международных терорганизаций, деградирующей криминогенной обстановкой в городах и имеющей место распространенной практикой похищения иностранцев с целью выкупа настоятельно рекомендуем гражданам Российской Федерации воздержаться от поездок в Исламскую Республику Афганистан с туристическими целями.

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