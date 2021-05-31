О политических консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Республики Сербии Н.Старовичем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17-18 июня 2021 года в Белграде заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко провел политические консультации с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Республики Сербии Н.Старовичем. Состоялись отдельные встречи с Президентом Республики Сербии А.Вучичем, Председателем Народной скупщины И.Дачичем, Министром иностранных дел Н.Селаковичем, а также Патриархом Сербским Порфирием.

Предметно рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, график политических контактов, подчеркнут стратегический характер российско-сербского партнерства. Повышенное внимание уделено практическим аспектам взаимодействия, выполнению договоренностей, достигнутых на высшем уровне, реализации совместных инвестиционных, инфраструктурных и инновационных проектов. Констатированы значительные успехи в рамках осуществления усилий по преодолению последствий пандемии коронавируса, отмечена важность начала производства вакцины «Спутник V» в Сербии.

Применительно к урегулированию косовской проблемы акцентирована необходимость соблюдения международного права, опоры на резолюцию СБ ООН 1244, уважения суверенитета и территориальной целостности, легитимных прав и интересов Республики Сербии.

Обсуждены также региональные и международные вопросы, представляющие обоюдный интерес.