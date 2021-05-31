О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с региональным координатором УКГВ ООН по сирийскому кризису М.Хади

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял регионального координатора Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН по сирийскому кризису М.Хади.

Состоялось развернутое обсуждение ситуации в Сирии с акцентом на мобилизацию комплексного международного гуманитарного содействия всем нуждающимся на всей территории страны без политизации, дискриминации и предварительных условий. Был отмечен императив соблюдения норм международного гуманитарного права и уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР при обсуждении и решении вопросов оказания помощи сирийцам, в том числе в Совете Безопасности ООН.