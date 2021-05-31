О беседе заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с советником Премьер-министра Великобритании по международным делам Д.Куори

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 июня состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с советником Премьер-министра Великобритании по международным делам, заместителем советника Премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Д.Куори.

Была подробно рассмотрена текущая ситуация в ближневосточном регионе в свете взаимодействия России и Великобритании в СБ ООН. Особое внимание уделено обстановке в Сирии, Ливии и в палестино-израильском урегулировании.