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18.06.2116:58

О беседе заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с советником Премьер-министра Великобритании по международным делам Д.Куори

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

18 июня состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с советником Премьер-министра Великобритании по международным делам, заместителем советника Премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Д.Куори.

Была подробно рассмотрена текущая ситуация в ближневосточном регионе в свете взаимодействия России и Великобритании в СБ ООН. Особое внимание уделено обстановке в Сирии, Ливии и в палестино-израильском урегулировании.

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