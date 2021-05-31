О заседании Группы экспертов ШОС по международной информационной безопасности

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15-16 июня в Москве в гибридном формате под председательством российской стороны состоялось очередное заседание Группы экспертов (ГЭ) ШОС по международной информационной безопасности (МИБ). Встреча была приурочена к 15-летнему юбилею Группы, учрежденной в соответствии с совместным заявлением глав государств-членов ШОС по МИБ (Шанхай, 15 июня 2006 г.).

В мероприятии приняли участие межведомственные делегации всех государств-членов ШОС, а также исполнительных структур Организации.

В ходе заседания рассмотрен широкий круг актуальных вопросов взаимодействия государств-членов ШОС в области обеспечения безопасности ИКТ и самих ИКТ, в том числе в рамках действующих профильных механизмов ООН. Участники мероприятия приветствовали запуск деятельности новой Рабочей группы открытого состава по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025, а также специального межправительственного комитета открытого состава по разработке под эгидой ООН конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях.

Состоялся обмен мнениями по вопросам международно-правового регулирования сферы использования ИКТ, а также разработки универсального понятийного аппарата в данной области.

Обсуждены состояние и перспективы практического межведомственного сотрудничества в рамках ШОС в сфере МИБ с прицелом на повышение эффективности и практической ориентированности дальнейшей деятельности Группы.

Стороны высоко оценили работу Группы и подтвердили свою заинтересованность в проведении следующих встреч.