Заявление МИД России в связи с направлением Российской Федерацией уведомлений государствам-участникам Договора по открытому небу (ДОН)

18 июня вступили в силу Федеральный закон № 158-ФЗ от 7 июня 2021 г. «О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу» и Распоряжения Правительства Российской Федерации № 1611-р от 16 июня 2021 г. (о выходе Российской Федерации из группы государств-участников Договора по открытому небу).

В связи с этим российская сторона направила предусмотренные Договором уведомления его депозитариям (Венгрии и Канаде) и остальным государствам-участникам через посольства в соответствующих столицах, а также через делегации в Консультативной Комиссии по открытому небу в Вене.

Россия уведомила все государства-участники о своём решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдёт 18 декабря с.г. Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию. О выходе из этой группы также проинформированы все государства-участники и отдельно – белорусские партнёры (между нашими странами в 1995 г. было заключено двустороннее межправительственное соглашение о сотрудничестве в группе, действие которого теперь также будет прекращено).

Кроме того, государствам-депозитариям ДОН направлена просьба незамедлительно проинформировать все государства-участники о соответствующем уведомлении и созвать в кратчайший предусмотренный Договором срок (т.е. через 30 дней) конференцию государств-участников с целью рассмотрения последствий выхода России.

Напомним, Россия, несмотря на многочисленные нарушения ДОН со стороны США, их союзников и клиентов, на протяжении долгих лет не только вносила наибольший вклад в достижение целей Договора, но и делала всё возможное для его сохранения. Мы были готовы рассматривать озабоченности партнёров, но, разумеется, на основе взаимности.

Ситуация резко изменилась в прошлом году с выходом из Договора США, участие которых было в своё время условием его вступления в силу. Этот шаг грубо нарушил баланс интересов, прав и обязательств государств-участников. Мы предложили конкретные варианты решения возникших проблем, но западные участники ДОН не проявили готовности заняться их устранением.

В результате Россия была вынуждена начать внутригосударственные процедуры по денонсации Договора. Но и здесь нами было проявлено терпение; мы не форсировали этот процесс и до последнего держали дверь открытой, рассчитывая на благоразумие Вашингтона. Однако 27 мая госдепартамент уведомил МИД России о решении американской стороны не возвращаться в Договор. Таким образом, выход нашей страны из него стал неизбежным.

Вся ответственность за развал Договора лежит на США.

Нам понятно, что США активно выступают за транспарентность в военной области лишь в тех случаях, когда они рассчитывают реализовать через неё какие-то свои преимущества. Когда же речь заходит о мерах открытости, затрагивающих их собственную территорию, они дают задний ход и начинают создавать препятствия выполнению таких договорённостей, не задумываясь при этом ни о европейской безопасности, ни об озабоченностях союзников, ни об оценке собственной договороспособности.

История ДОН позволяет сделать по крайней мере два вывода.

Первый. Попытки добиться односторонних преимуществ, игнорируя при этом интересы и озабоченности России, обречены на провал.

Второй. Расчёт на то, что «техническое превосходство» Запада позволит обойти Россию, оставить её на обочине, также не оправдывается. Так было с переходом на цифровые технологии в выполнении ДОН – его активно продвигали американцы, а в результате наша страна опередила западных партнёров на 8-9 лет. Уверены, так же будет и сейчас, когда США разрушают Договор, делая ставку на национальные технические средства контроля.

Западным коллегам давно пора осознать: невозможно обеспечить свою безопасность без учёта интересов безопасности России и её союзников. Эффективный ответ у нас всегда найдётся. Но лучше всё же вместе конструктивно работать над укреплением европейской и глобальной безопасности, опираясь в том числе на опыт многолетнего плодотворного сотрудничества государств в рамках ДОН.