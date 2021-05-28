Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Белоруссии В.В.Макеем по итогам переговоров, Москва, 18 июня 2021 года

Уважаемые коллеги,

Вчера и сегодня мы провели очень подробные переговоры по всему комплексу российско-белорусских отношений. Подчеркнули, что нацелены на решение всех задач, поставленных президентами наших стран. В этом году прошли три очные встречи Президента России В.В.Путина и Президента Белоруссии А.Г.Лукашенко. Состоялось четыре контакта на уровне глав правительств, встречались и по линии ведомств. Всё это обеспечивало традиционную плотную «ткань» нашего стратегического партнерства и союзничества.

Отмечу также состоявшуюся буквально несколько дней назад уже 60-ю сессию Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии. На конец июня запланировано еще одно очень важное мероприятие - VIII Форум регионов России и Белоруссии, который должен пройти в Московской области.

22 июня – 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Среди специальных торжественных мероприятий по этому поводу запланирована встреча в Брестской крепости. Там же параллельно состоится Международный форум российских соотечественников, в организации которого нам активно помогают наши белорусские друзья, за что мы весьма признательны.

Мы констатировали, что развиваем свое взаимодействие в очень непростых условиях. На обе страны оказывается серьезное внешнее давление с использованием нелегитимных, односторонних т.н. инструментов сдерживания. Мы испытываем на себе методы гибридной войны: от санкций до «грязных» информационных кампаний. Вы знаете, как это все происходит. Факты приводить не буду, всё это всем хорошо известно.

С учетом такой откровенно агрессивной линии наших западных коллег, мы договорились координировать усилия в целях укрепления государственного суверенитета Российской Федерации и Республики Беларусь и обеспечивать национальную безопасность двух стран совместными усилиями на основе имеющихся международно-правовых договоренностей.

Мы были признательны В.В.Макею за информацию о ходе конституционной реформы в Республике Беларусь. Он подчеркнул, что продолжается общенациональный инклюзивный диалог, в котором участвуют и представители конструктивной оппозиции. Обозначены временные параметры проведения этой работы. Рассчитываем, что этот процесс приведет к окончательной нормализации ситуации в Белоруссии и положит конец всем пока еще продолжающимся спекуляциям вокруг этой страны.

Говорили о том, что в наших двусторонних отношениях (прежде всего под непосредственным руководством премьеров, по поручению президентов) продолжается работа по повышению эффективности интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и, конечно, в рамках нашего участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Рассчитываем, что прогресс в этой работе будет в ближайшем будущем доложен президентам двух стран.

Договорились продолжать сотрудничество по противодействию новой коронавирусной инфекции. Мы передаем белорусским друзьям самые современные препараты, тест-системы. Договорились о производстве (которое уже налаживается) на территории Белоруссии вакцины «Спутник V» с плановой производительностью до 500 тыс. доз в месяц. Это будет очень хорошим подспорьем для решения соответствующих задач у наших друзей и соседей.

У нас единое мнение о том, что нормализация эпидемиологической ситуации позволяет расширить дальнейшее восстановление транспортного сообщения между Россией и Белоруссией. Сейчас авиакомпании двух стран еженедельно осуществляют по десять рейсов. Возобновлено железнодорожное сообщение. По мере того, как ситуация будет нормализовываться, мы будем возвращаться к традиционным, полноценным объемам перевозок, что напрямую отвечает интересам наших граждан, бизнеса, общественности.

Затронули некоторые чувствительные сюжеты. В.В.Макей проинформировал о ситуации с задержанными в Белоруссии российскими гражданами С.Сапегой и Е.Дудниковым. Посольство России в Минске держит этот вопрос на особом контроле. Насколько нам известно, Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, оказывает помощь в оплате услуг адвокатов семьям наших граждан. Проблем с консульским доступом не имеется. Будем надеяться на то, что в скором времени эта ситуация будет разрешена.

Усвоились укреплять наше взаимодействие на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ), где Белоруссия сейчас является председателем, в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в уже упомянутом ЕАЭС.

Обменялись мнениями о том, как у нас развивается тесная координация по повесткам дня ООН и ОБСЕ, в правозащитных органах международного сообщества. Говорили о контактах, развиваемых Белоруссией с Советом Европы (СЕ) и с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). По ОБСЕ мы особо выделили значение, которое имеет работа этой организации по урегулированию украинского кризиса, прежде всего по обеспечению выполнения Минских договоренностей. Мы твердо подтвердили нашу полную приверженность и поддержку вкладу, вносимому Республикой Беларусь путем предоставления минской площадки для работы Контактной группы.

Выразили озабоченность по поводу линий, проводимых ЕС в отношении наших стран. Она не может быть признана конструктивной. Формулируются установки в стиле «отпор, сдерживание и взаимодействие». Это немого напоминает расслоение мысли, и едва ли может считаться здравой политикой.

Говорили о действиях НАТО, пытающегося нагнетать обстановку на нашем общем европейском континенте. Оценили недавние продолжающиеся крупномасштабные учения «Defender Europe 2021» как демонстрацию агрессивных намерений альянса. Об этом шла речь и в ходе наших контактов с американскими коллегами.

Большое внимание уделили проблематике стратегической стабильности. Проинформировали наших друзей о ее обсуждении в ходе саммита президентов В.В.Путина и Дж.Байдена в Женеве. Рассмотрели сегодня такие практические аспекты этой темы, как судьба ракет средней и меньшей дальности, с учетом того, что США вышли из соответствующего договора, запрещающего размещение таких систем в наземном исполнении. Россия была вынуждена поступить аналогичным образом. Также обсудили ситуацию вокруг Договора по открытому небу (ДОН), где точно так же, после решения США не возвращаться в этот договор, мы уведомляем депозитариев о том, что и Россия из него выходит. Белоруссия была с нами в одной группе в ДОН. Наши друзья сейчас должны определить свои дальнейшие шаги. Мы будем активно их поддерживать и продолжим тесно координировать все наши действия в этом направлении в интересах укрепления безопасности Союзного государства.

Договорились продвигать и в двустороннем плане, и в рамках структур на пространстве СНГ, и в многосторонних организациях, включая ООН, такие актуальные темы, как укрепление международной информационной безопасности, пресечение киберпреступности и наведение порядка в том, что касается деятельности, связанной с биологической безопасностью. Здесь пока транспарентности очень мало. У нас есть соответствующие предложения, которые будем активно продвигать.

В ноябре с.г. предстоит совместное заседание коллегий МИД России и МИД Белоруссии, проводимое ежегодно. Готовим к этому мероприятию очередную двухлетнюю программу согласованных действий в сфере внешней политики, которая затем будет представлена на утверждение главам государств.

Вопрос: Позавчера Вы присутствовали на переговорах Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента США Дж.Байдена. Судя по некоторым поступившим комментариям, белорусская тематика там тоже затрагивалась. Можно ли узнать какие-то подробности? Что говорилось на этот счёт?

С.В.Лавров: Белорусская тематика затрагивалась, но не как индивидуальная тема, а в контексте концептуальных дискуссий, которые состоялись между президентами. Они были концептуальные, но имели очень конкретное преломление в практической политике. Имею в виду следующее. У каждого народа – это признавалось – есть своя история, культура, традиции, ценности, и их нужно если не уважать, то принимать как данность. Это факт современного мира, его цивилизационное многообразие, которое «под одну гребёнку стричь» не получается. Это уже всем понятно.

Это многообразие, эту национальную специфику, национальные ценности, выстраданные веками предками, необходимо учитывать при подготовке и согласовании подходов к тем глубинным и пока ещё не очень ясно прогнозируемым переменам, которые наступают в международной жизни. Они охватили современный мир и не обходят стороной ни одно государство, называет ли оно себя либеральным, демократическим или как-то ещё.

Это понимание было в т.ч. распространено и на не очень продолжительные упоминания о ситуации в Республике Беларусь. Подтвердили, что надо руководствоваться международным правом, Уставом ООН, обеспечением суверенного равенства государств, уважением права народов самостоятельно определять свою судьбу без вмешательства из вне.

Примерно в таком ключе состоялся этот разговор, но он, как я сказал, затрагивал больше чем одну страну. Мне показалось, он был очень полезным.

Вопрос: Означает ли возвращение послов США и России в Москву и Вашингтон соответственно качественные изменения в кризисе дипломатических отношений двух стран? Или это всего лишь первый, незначительный шаг? Каким тогда должен быть следующий шаг и с чьей стороны?

С.В.Лавров: Возвращение послов – это, прежде всего, жест символический. Важный, но символический. Хотя он несет в себе и некоторую содержательную нагрузку, поскольку наличие послов (а не их заместителей) в столицах всегда позволяет чуть более активно вести разговоры с учетом того, что послы имеют полномочия от своих президентов.

В значительной степени это символика, но достаточно важная и создающая условия для того, чтобы начать разговаривать о «завалах», созданных американцами после того, как в 2016 г., разозлившись на результаты выборов, Президент США Б.Обама отобрал у нас шесть объектов собственности. До сих пор в нарушение всех дипломатических конвенций, американских законов нас даже не пускают посмотреть, что там происходит. Потом состоялась высылка «порциями» многих наших сотрудников. Мы, конечно, отвечали зеркально.

Все возможно. Президент России В.В.Путин и Президент США Дж.Байден договорились, что нужно эти проблемы каким-то образом регулировать. Возможным это будет только в одном случае – если мы будем вырабатывать синхронные шаги, которые будут сопоставимы, одновременно решать вопросы нашего присутствия в США и американского дипломатического и иного присутствия в Российской Федерации.

Я читал отзывы официальных американских лиц по итогам женевских переговоров, в том числе участников этого саммита. Они пытаются позиционировать себя таким образом, что это они сказали, что им надо вернуть персонал, который будет обеспечивать работу посольства, надо добиться от России ответ на обвинения, связанные с деятельностью хакеров, атакующих американскую инфраструктуру, и добиться освобождения американцев, отбывающих срок в местах лишения свободы. Это не тот подход, о котором говорили президенты. Я хотел бы, чтобы нас услышали те, кто комментируют итоги саммита таким образом. Не будет игры в одни ворота. Если логика американцев заключается в том, что раз вернули послов, то Россия выполнит все, что им надо, а они потом посмотрят и по дипломатам, и по кибератакам, и по осужденным, то так не пойдет.

Президент Российской Федерации В.В.Путин однозначно поддержал предложение Президента США Дж.Байдена решать эти вопросы на взаимоприемлемой основе. Только так и можно двигаться вперед.

Если логика, которую президенты зафиксировали в Женеве, возобладает среди бюрократов, думаю, мы достигнем результата.

Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать возможное создание турецких военных баз в Азербайджане, учитывая, что Турция входит в НАТО?

С.В.Лавров: Слухи мы не комментируем.