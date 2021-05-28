О российско-французских межмидовских консультациях по вопросам культурного сотрудничества

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 июня в Москве состоялись российско-французские межмидовские консультации по вопросам культурного сотрудничества с участием Специального представителя Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е.Швыдкого и Генерального директора по вопросам глобализации, культуры, образования и международного развития Министерства Европы и иностранных дел Французской Республики М.Мирайе.

В ходе переговоров подписан протокол заседания российско-французской Комиссии по вопросам сотрудничества в области культуры, образования и молодежных обменов, состоявшегося в формате видеоконференции 29 января 2021 г. Обсужден широкий круг тем, касающихся двустороннего культурного и гуманитарного взаимодействия. Особое внимание уделено совместным выставочным и мемориальным проектам, а также сохранению русского культурного наследия во Франции.