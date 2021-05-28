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18.06.2111:09

Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Республики Беларусь, Москва, 18 июня 2021 года

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Уважаемый Владимир Владимирович,

Дорогие друзья,

Мы продолжаем работу в рамках Вашего двухдневного визита в Российскую Федерацию. Вчера подробно обсудили в узком составе ключевые задачи, которые поставлены президентами перед нашими ведомствами.

У нас, как я понимаю, есть общее видение, как продвигаться по всем направлениям, включая интеграционные вопросы, внешнеполитическую координацию в весьма непростой обстановке, сложившейся на сегодняшний день.

Вчера мы после нашей двусторонней встречи также имели возможность пообщаться с послами стран СНГ, обсудили ключевые вопросы международной обстановки. Изложили наши оценки саммита с участием Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента США Дж.Байдена, состоявшегося позавчера в Женеве.

Сегодня уже в расширенном составе нам предстоит обсудить целый ряд дополнительных тем. Рассчитываем, что это будет продуктивно, как всегда.

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