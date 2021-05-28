О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макеем и послами стран СНГ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 июня 2021 г. в Москве состоялась встреча С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макеем и послами государств – участников СНГ, аккредитованными в Российской Федерации.

С.В.Лавров проинформировал прибывшего в Российскую Федерацию с рабочим визитом В.В.Макея, а также послов стран Содружества об основных итогах состоявшихся накануне в Женеве российско-американских переговоров на высшем уровне.

Участники встречи также обменялись мнениями по другим актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.