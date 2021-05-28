О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Египта в Москве И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял Посла Арабской Республики Египет в Москве И.Насра по его просьбе.

Был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам российско-египетского взаимодействия в ООН и на других международных площадках.

Особое внимание было уделено вопросам запуска палестино-израильских переговоров при сохранении и закреплении прекращения огня после недавней вооруженной конфронтации в Газе и вокруг сектора.

Рассмотрены задачи переговорного урегулирования ситуации в связи со строительством ГЭС «Возрождение» на р.Голубой Нил на основе норм международного права и с учетом законных интересов стран региона.