О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Д.Раабом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 июня по инициативе британской стороны состоялся телефонный разговор С.В.Лаврова с Министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Д.Раабом.

В ходе беседы констатировано неудовлетворительное состояние двусторонних отношений, ответственность за которое целиком лежит на Лондоне. С российской стороны была подчеркнута важность отказа британских официальных лиц от необоснованных, не подкрепленных ни единым фактом обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге, безальтернативность возвращения Лондона в русло уважительного и равноправного общения. Практикуемый англичанами избирательный характер контактов лишь по тем вопросам, которые интересны для Великобритании, в нормальной дипломатической практике неприемлем. Заострена проблема неконструктивных действий Лондона, в результате которых серьезно затруднена деятельность дипломатических учреждений России в Великобритании, что, разумеется, вызвало зеркальные меры Москвы. С.В.Лавров призвал разгрести эти завалы на взаимной основе.

В ходе обмена мнениями по международным вопросам акцент был сделан на проблематике СВПД, ситуации вокруг Белоруссии и на Украине. При обсуждении белорусской тематики С.В.Лавров указал на непреложность отказа от внешнего вмешательства во внутренние дела этой страны, а также использования в отношениях с Минском языка санкций и угроз. В связи с голословно раскручиваемой Западом темой о неких нарушениях Москвой Конвенции о запрещении химического оружия была изложена реальная ситуация с грубо нарушающими эту конвенцию действиями Запада, подчинившего себе Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия, подорвав универсальные принципы его деятельности.

Состоялся также обмен мнениями по взаимодействию в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и глобальным изменением климата.

С.В.Лавров призвал британскую сторону к ответственному сотрудничеству на основе взаимного учета интересов, а также конкретным действиям для формирования в российско-британском взаимодействии позитивной повестки. Условлено торжественно отметить 80-летний юбилей прибытия в СССР первого Северного конвоя из Великобритании.