Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 17 июня 2021 года

О предстоящей встрече С.В.Лаврова с Генеральным секретарем ОБСЕ Х.Шмид

21 июня запланирована встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Генеральным секретарем ОБСЕ Х.Шмид, которая будет находиться в Москве для участия в IX Московской конференции по международной безопасности по приглашению Министра обороны Российской Федерации С.К.Шойгу.

В повестке дня переговоров – широкий спектр вопросов текущей работы ОБСЕ в трех «измерениях» безопасности: военно-политическом, экономико-экологическом и правочеловеческом. Планируется обсудить роль ОБСЕ в содействии разрешению региональных конфликтов на ее пространстве. Речь пойдет, в том числе о внутриукраинском урегулировании в части деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и координации ОБСЕ работы Контактной группы, в которой представители России и ОБСЕ оказывают содействие Киеву, Донецку и Луганску в выполнении минского «Комплекса мер». Стороны обменяются мнениями о текущем состоянии дел в приднестровском, нагорно-карабахском урегулировании и на Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье.

Предполагается рассмотреть работу исполнительных структур ОБСЕ, включая ее институты – Бюро по демократическим институтам и правам человека, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и Представителя по вопросам свободы СМИ.

Россия последовательно выступает за повышение авторитета и эффективности ОБСЕ. Являясь крупнейшей в мире региональной организацией, она обладает необходимым потенциалом для того, чтобы выполнять роль площадки для равноправного диалога государств-участников в целях совместного реагирования на общие вызовы и угрозы, предотвращения и урегулирования конфликтов.

Об участии С.В.Лаврова в Диалоге высокого уровня, посвященном 25-летию форума «Азия-Европа»

22 июня Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в Диалоге высокого уровня по линии форума «Азия-Европа» – «АСЕМ – 25 лет: укрепляя партнерство между Азией и Европой в трансформирующемся мире».

АСЕМ является полезным механизмом практической кооперации на общеевразийском пространстве, где растет спрос на прогрессивные методы созидательного, неконфликтного взаимодействия. Именно на такой вектор развития данной площадки ориентированы усилия России как одного из координаторов азиатской группы объединения.

Продолжаем работу по целому ряду уже реализуемых и только запускаемых в рамках АСЕМ конкретных инициатив и проектов прикладного характера самого разного профиля. Отдельный акцент – на борьбе с пандемией COVID-19, которой посвящено принятое в сентябре 2020 г. фокусное заявление глав внешнеполитических ведомств асемовской «пятерки» координаторов (России, ЕС, Германии, Камбоджи и Сингапура), и решении задач посткризисного восстановления. Ставим вопрос о наращивании сотрудничества в сферах электронной торговли, создания трансконтинентальных цепочек поставок, интеллектуальных транспортных систем, поддержки малого и среднего бизнеса, женского предпринимательства и модернизации удаленных территорий. Востребованные направления – информационно-коммуникационные технологии, наука и образование, а также волонтерство как новый социокультурный феномен.

В повестку дня предстоящей встречи и АСЕМ в целом органично вписывается тематика расширения интеграционного контура Большой Евразии через сложение потенциалов основных центров регионального развития – Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Шанхайской организации сотрудничества и Европейского союза.

Рассчитываем, что Диалог поможет определить ключевые ориентиры дальнейшей эволюции АСЕМ, в том числе в контексте подготовки к 13-му саммиту объединения в Камбодже.

О предстоящей встрече С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Венесуэлы Х.Арреасой

22 июня состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Х.Арреасой, который будет находиться в России с официальным визитом.

Россию и Венесуэлу связывают отношения стратегического партнерства, в основе которого равноправное взаимовыгодное сотрудничество, узы дружбы и взаимной симпатии между народами. В прошлом году страны отметили 75-ю годовщину дипломатических отношений, в этом году исполнилось 25 лет с момента подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.

Предстоящий приезд в Россию главы венесуэльской дипломатии является свидетельством динамично развивающегося, несмотря на пандемию, двустороннего политического диалога.

Стороны обсудят развитие ситуации в Венесуэле и вокруг нее, широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, прежде всего, по противодействию коронавирусной инфекции. В настоящее время осуществляются регулярные поставки отечественной вакцины «Спутник V» в эту страну.

Предстоит также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня, сотрудничеству в ООН и на других международных площадках, которое выстраивается на незыблемой основе уважения нашими странами норм международного права, включая принцип защиты суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

О предстоящей встрече С.В.Лаврова с Президентом Международного Комитета Красного Креста П.Маурером

23 июня состоится встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Президентом Международного Комитета Красного Креста П.Маурером, который будет находиться в Москве 21-24 июня с.г. для участия в IX Московской конференции по международной безопасности.

В ходе встречи С.В.Лаврова и П.Маурера будут обсуждаться глобальные вызовы в гуманитарной сфере и усилия по сдерживанию пандемии коронавируса, а также состоится традиционный обмен оценками текущей гуманитарной ситуации в «горячих» точках.

Диалог между руководством МИД России и Международного Комитета Красного Креста поддерживается на постоянной основе, неизменно носит конструктивный и содержательный характер. Исходим из того, что предстоящая встреча послужит дальнейшему углублению нашего сотрудничества.

О рабочем визите в Российскую Федерацию заместителя Премьер-министра, Министра иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Д.Меконнена

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет 23 июня переговоры с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Д.Меконненом в ходе его рабочего визита в Москву.

На встрече будут обсуждены ключевые направления российско-эфиопского сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах, образовательной и гуманитарной областях.

Планируется рассмотреть актуальные темы современной глобальной и региональной повестки дня, проблематику урегулирования кризисных ситуаций на Африканском континенте, обстановку в районе Африканского Рога.

Будет также затронут ряд вопросов подготовки ко второму саммиту Россия – Африка, запланированному на 2022 г.

Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в IX Московской конференции по международной безопасности

24 июня с.г. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в IX Московской конференции по международной безопасности, организуемой Министерством обороны Российской Федерации.

В своем выступлении на этом представительном форуме Министр затронет наиболее актуальные проблемы и вызовы в сфере обеспечения и поддержания глобальной и региональной безопасности и стабильности.

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Гватемала П.Броло

24 июня в Москве состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Гватемала П.Броло, который посетит нашу страну с рабочим визитом.

Гватемала – перспективный партнер России, сотрудничество с которым традиционно опирается на взаимное уважение и равноправный учет интересов друг друга. В 2020 г. наши государства отметили 75-летний юбилей дипломатических отношений.

В ходе переговоров министры обсудят широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая возможности наращивания и диверсификации торгово-экономических связей, углубления культурно-гуманитарного и научно-технического сотрудничества, совершенствования договорно-правовой базы. Особое внимание предполагается уделить проблематике борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Предусмотрен обмен мнениями по наиболее актуальным международным и региональным темам. Будут затронуты вопросы развития диалога России с Центральноамериканской интеграционной системой (ЦАИС), в которой Гватемала председательствует во второй половине 2021 г.

О саммите Россия-США

Предвосхищая вопросы подключившихся корреспондентов, ответим на вопросы, полученные нами до брифинга. Ряд вопросов был связан с прошедшим вчера в Женеве российско-американским саммитом.

Все оценки даны руководством России. Дополнительно хотела бы привлечь внимание к интервью заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова по вопросам стратегической стабильности и взаимодействия России и США на этом направлении. Оно опубликовано на сайте МИД России. Подробно изложены не только наши подходы, о которых вы знаете, но и перспективы работы на этом направлении с американскими коллегами.

Всех интересует вопрос относительно Посла Российской Федерации в США А.И.Антонова. Исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже в Вашингтоне.

По всем вопросам, обозначенным Президентом России в ходе вчерашней пресс-конференции, в качестве задач для МИД России, уже началась активная проработка.

О саммите «Группы семи»

Мы с интересом наблюдали за ходом саммита «Группы семи» в Великобритании 11-13 июня.

В целом можно понять стремление руководства стран «семерки» оживить этот некогда авторитетный форум, придать ему новый смысл. Это не так-то просто, ведь «Группа семи» представляет собой объединение ведущих государств Запада. Как в свое время любил говорить Президент США Б.Обама: «Этот форум стал региональным». Мне кажется, к нему так и надо относиться. Там нет ни России, ни Китая. Хотя, значительную, если не сказать, что очень большую, долю своего внимания и времени форум посвящает именно этим странам.

Соответствующая работа, тем не менее, вполне возможна в рамках «Группы двадцати», в составе которой, кроме «семерочников», представлены государства БРИКС и другие центры мирового развития.

Отмечаем, что в целях консолидации «семерки» используется «ценностно ориентированная» повестка дня. На этой основе в Великобритании выстраивались дискуссии, принимались решения по широкому кругу вопросов. Однако так называемые ценности «семерки» отнюдь не универсальны и не обязательно разделяются большинством членов мирового сообщества. Мало того, нужно отметить, что и внутри этих стран отсутствует широкий консенсус по целому ряду тех самых ценностей, навязываемых через институт «семерки» в информационно-политическом ключе мировому сообществу.

Не может не вызывать озабоченности, что своими действиями лидеры «семерки» проводят новую разделительную линию в международных делах. На этот раз – в плоскости противостояния небольшой группы стран, провозглашающих себя «демократиями», и всеми остальными. Через такую призму «Группа семи» подает свои предложения, направленные на преодоление пандемии COVID-19, реформирование системы мировой торговли, охрану окружающей среды, борьбу с климатическими изменениями.

Не уверены, что подобный подход даст устойчивые позитивные результаты, будет в целом работать на укрепление подлинной многосторонности, воплощенной в ООН и ее Уставе, прежде всего принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества всех государств.

Что касается состоявшейся дискуссии и соответствующих пассажей итогового коммюнике по России, то, как и ожидалось, ничего принципиально нового мы не увидели. Воспроизведен известный набор конфронтационных установок. Если наши коллеги не могут самовыражаться иначе, запретить им это мы не можем и, в принципе, не хотим. Очевидно, что бесконечные упражнения в антироссийской риторике не способствуют оздоровлению атмосферы в отношениях между Западом и Россией. Это, кстати, касается и Китая, к которому «Группа семи» предъявила целый перечень бесцеремонных требований и претензий в русле практикуемого Западом вмешательства во внутренние дела независимых государств. Такой же неконструктивный подход продемонстрирован по отношению к союзной нам Белоруссии, ряду других стран, видимо, не помещающихся в прокрустово ложе пресловутых демократических стандартов.

При всем том нами услышан тезис о стремлении «семерки» к стабильным и предсказуемым отношениям с нашей страной. Надеемся, это не пустые слова, а искреннее желание участников саммита, и оно будет подкреплено Западом конкретными практическими действиями. Мы всегда демонстрировали стабильность и предсказуемость в международных отношениях. Со своей стороны вновь подтверждаем готовность к встречным шагам – разумеется, строго на основе равноправия, прагматизма и взаимного уважения.

Об итогах саммита НАТО

Итоги натовского саммита, состоявшегося 14 июня с.г. в Брюсселе, для нас ожидаемы и предсказуемы. Альянс, очевидно, мечтает о глобальной роли. Готовится к соперничеству с Китаем, чьи «стремления и напористое поведение» объявлены вызовом для Евроатлантики. Каждый раз, когда читаешь все эти итоговые документы из года в год – про угрозы, вызовы, - проходят года, а эти угрозы и вызовы не подтверждаются. Они, оказывается, приходят совсем с других направлений, связаны с другими проблемами. Приходят на ум великие строки: «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!». Мне кажется, этот саммит НАТО, его итоговые документы вновь были навеяны именно этим стихотворением.

Прозвучали угрозы применения ст.5 о коллективной обороне в случае «нападения в космосе» и атак в киберпространстве. Что касается киберпространства – слышим об этом регулярно. О «нападении в космосе» – что там наши натовские партнеры ожидают? Интересно было бы развить эту мысль.

Это снижает порог применения силы, ухудшает ситуацию в сфере безопасности для всех стран, серьезно осложняет перспективу достижения универсальных договоренностей, направленных на предотвращение использования космоса и киберсреды в немирных целях. В идеологическом смысле – претензия на то, чтобы объединить «демократический мир» в противостоянии с «автократиями», включая Китай. На этом, видимо, строится новая идеологическая концепция. Не больше и не меньше.

В отношении России альянс по-прежнему пребывает в выдуманной им «реальности». Опять мы слышим о каких-то «агрессивных действиях» России, которые в коммюнике встречи названы угрозой евроатлантической безопасности. Позиция блока по России остается застывшей, сохраняется деструктивный, так называемый двойной, подход в виде «сдерживания и диалога». Интересно, где у них такое срабатывало?

Лидеры стран альянса утверждают, что НАТО якобы на протяжении более 25 лет пыталась выстраивать партнерские отношения с Россией. Нас обвинили в срыве этого процесса, нарушении ценностей, принципов, доверия и обязательств, изложенных в согласованных документах, на которых основаны отношения России и НАТО. В числе претензий в наш адрес – «наращивание военной мощи», провокационная деятельность, в том числе вблизи границ НАТО, проводимые без уведомления внезапные широкомасштабные учения, развертывание ракет двойного назначения в Калининградской области, укрепление военного сотрудничества с Белоруссией и, что еще более нелепо, «неоднократные нарушения воздушного пространства государств-членов НАТО». Наше предложение о взаимном моратории на развертывание ракет средней дальности в Европе с возможностью проверки его выполнения объявлено не вызывающим доверия при полном отказе его обсуждать. Очередной акт «театра абсурда».

От России снова требуют «приверженности международному праву и своим обязательствам». Пока, якобы, Россия этого не сделает, альянс будет проводить курс на «сдерживание» нашей страны, в т.ч. посредством передового присутствия на «восточном фланге». При этом все, что предпринимается альянсом, убеждают нас, якобы не противоречит Основополагающему акту Россия-НАТО. Говорят, что «альянс не стремится к конфронтации и не представляет угрозу для России», будто не альянс затягивает в свои «сети» все новые и новые страны. Будто не его члены регулярно проводят многотысячные учения (причем не только на своих территориях), приближают свои военные потенциалы и инфраструктуру к российской границе, а их совокупные военные расходы уже превысили 1 трлн долларов и составляют больше половины общемировых.

В ходе саммита главы государств и правительств стран-членов поручили генсеку НАТО приступить к обновлению стратегической концепции блока, которую планируется принять на следующем саммите в 2022 г. в Испании. Надеемся, что в ней будут отражены действительные реалии нашего времени, а не фантазии некоторых членов альянса. Хочется верить, что структура с такой богатой историей сможет перейти от художественных образов к фактологии. Хотя как НАТО обойтись без «угрозы с Востока»? Судя по итогам саммита – никак. Либо нужно что-то у себя кардинально менять.

О совместном докладе Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля и Еврокомиссии о политике Евросоюза в отношениях с Россией

К нам поступил ряд вопросов СМИ относительно опубликованного 16 июня совместного доклада Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля и Еврокомиссии о политике Евросоюза в отношениях с Россией.

Дата была выбрана, как сказал источник, по-моему, в Брюсселе, по крайней мере аффилированный с есовскими институтами, была выбрана без расчета и осмысления того, что в этот день проходит российско-американский саммит. Никогда не знала, что даты для публикации подобных документов выбираются без осмысления. Первый случай в нашей практике.

Ознакомились с содержанием упомянутого документа. Напомню, что он подготовлен совместно главой есовской дипломатии Ж.Боррелем и Еврокомиссией по поручению Евросовета в развитие инициированного на уровне есовских лидеров «стратегического обзора» приоритетов Евросоюза в отношениях с Россией. Исходили из того, что по итогам данной работы в Брюсселе и ключевых есовских столицах переосмыслят на основе своих долгосрочных интересов нынешнюю линию ЕС на российском треке. С 2016 г. она выстраивается вокруг известных «принципов Ф.Могерини», реализация которых привела к стагнации и обрушению архитектуры отношений. Данное стратегическое переосмысление могло бы стать основой для нового старта в интересах укрепления предсказуемости и стабильности. Знаем, что запрос на такой позитивный сценарий в Евросоюзе существует. И это закономерно. В высококонкурентном мире, сталкивающемся с небывалым всплеском глобальных трансграничных вызовов, как никогда прежде востребовано объединение усилий всех заинтересованных игроков.

Это были только ожидания. В реальности мы констатируем, что интеллектуальный вклад, который внесли евроструктуры, не приближает перспективу нормализации между двумя крупнейшими соседями на европейском континенте. Содержание доклада идеологизировано. Его трудно назвать осмыслением коренных интересов европейцев в преломлении отношений с Россией. Авторы сфокусировались, главным образом, на формировании оторванного от реальности представления о России, заточенного на создание мифа об «угрозе с Востока». Только что говорили о том, что это терминология НАТО, теперь мы говорим – ЕС. Говорили об этом раньше, что, к сожалению, НАТО уже всё больше и больше изничтожает самостоятельность Евросоюза. В данном документе это тоже очевидно. Кочующие из документа в документ «нарративы» о нашей стране не имеют ничего общего ни с государственной политикой Российской Федерации, ни с интересами россиян.

Зафиксированная в докладе триада принципов отношений ЕС с Россией, которая звучит (возможно, для брюссельской бюрократии это нормальный язык, но для традиционной дипломатии, честно говоря, «режет» слух) как «отпор, сковывание и взаимодействие», которую Ж.Боррель ранее озвучил по итогам визита в Москву в феврале с.г., сформулирована в духе риторики «холодной войны», когда пресловутое сдерживание было возведено в абсолют, а сегодня вновь поднимается на щит. Подобные принципы, разумеется, не могут служить основой для конструктивных и стабильных отношений между Россией и ЕС, вывода их за рамки ситуативного взаимодействия. И тем более – для построения в будущем «обновленного партнерства», к чему призывают авторы доклада. Очень много противоречий в этом документе.

Категорически неприемлемы сваленные в кучу голословные обвинения о проецировании неких «гибридных» и иных угроз интересам и целостности Евросоюза. Об их надуманности свидетельствует то, что Брюссель сам же уклоняется от запуска с нами профессионального диалога по якобы вызывающим у них тревогу темам кибербезопасности и противодействия дезинформации. Мы готовы обсуждать это на любых уровнях, в любом формате, в удобное для наших партнеров время. Предлагали не раз. К сожалению, отклика нет. Потом они в докладах говорят о своих озабоченностях.

Европейский союз пытается позиционировать себя в качестве «блюстителя» международного права. Однако его интерпретация минского «Комплекса мер», одобренного резолюцией СБ ООН 2202, создает впечатление, что в ЕС этот основополагающий для внутриукраинского урегулирования документ не читали. А в нем четко изложено, кто является сторонами конфликта. И совершенно забыты в ЕС положения декларации глав государств «нормандского формата» от 12 февраля 2015 г., в которых четко указывается, что лидеры будут вносить вклад в выполнение «Комплекса мер», используя свое влияние на соответствующие стороны. Никакого влияния на Киев в этом направлении члены ЕС не оказывают и, более того, поощряют саботаж Минских договоренностей со стороны киевского руководства.

В ЕС предпочитают игнорировать тот факт, что воссоединение Крыма с Россией, а также конфликт на юго-востоке Украины стали закономерным итогом продавливания есовской политики «Восточного партнерства», ставящей страны «общего соседства» перед искусственным выбором между Россией и ЕС, а также прямой поддержки антиконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 г. Напомню, его зачинщики с первого дня объявили о шагах по изгнанию всего русского из Крыма, чем не оставили жителям полуострова никакого выбора, кроме того, который они в результате сделали. Что касается правочеловеческих обязательств в рамках ОБСЕ и Совета Европы, рекомендуем евроструктурам, прежде чем предъявлять России бездоказательные претензии, урегулировать вопиющую ситуацию с нарушением прав русскоязычного населения и неприкрытой цензурой СМИ в странах Прибалтики и на той же Украине. Фактов предостаточно, они все регулярно передаются нами нашим партнерам, но внятной реакции на это нет.

В целом философия разработанного в недрах евроструктур доклада свидетельствует о том, что многим в ЕС хотелось бы, продолжая перекраивать мир по своим лекалам, исходя из своего понимания истинных ценностей, выстраивать взаимодействие только на основе своих «единственно верных» убеждений. При этом они считают, что, если не получается, то нужно отгораживаться разделительными линиями, ультимативными требованиями, односторонними и нелегитимными в международно-правовом плане санкциями. Заложенный в доклад прогноз дальнейшего ухудшения отношений ЕС с Россией трудно воспринять иначе как свидетельство неготовности отказаться от такого архаичного подхода и идеологии блокового противостояния и собственного «доминирования», «правоты во всём», «исключительности» и т.д. Бросается в глаза инерционное следование Евросоюза в концептуальном фарватере НАТО и США, координации с которыми на российском треке в документе уделено повышенное внимание. О какой «стратегической автономии» в таком случае может идти речь?

Мы открыты к взаимодействию с ЕС на равноправной и взаимоуважительной основе. Не намерены избегать кропотливой работы по поиску точек соприкосновения – в интересах всех жителей европейского континента (в докладе признается, что Россия и ЕС связаны общей историей, географией и межчеловеческими контактами). Жаль, что это признается только на бумаге, а в делах и практических шагах ЕС свои функции в этом направлении не выполняет. Руководствуемся при этом основополагающими хельсинкскими принципами невмешательства во внутренние дела, сотрудничества между государствами и добросовестного выполнения обязательств по международному праву. Только имеющиеся разногласия не должны составлять нашу повестку в будущем. Это не единственное, чем стоит заниматься.

В представленном Ж.Боррелем докладе все же присутствует понимание важности поддержания диалога Россия-ЕС в ряде областей – таких, как здравоохранение, изменение климата, цифровизация, наука и образование, противодействие трансграничным вызовам и угрозам, урегулирование международных и региональных вопросов. Их перечень созвучен нашему представлению о перспективных сферах сопрягающихся интересов в отношениях с ЕС. Готовы к совместной работе в этих областях, если в есовском Брюсселе созреет для этого политическая воля. Но для этого тем, кто отвечает за российское направление внешней политики ЕС, рекомендуем перестать смотреть на происходящее за пределами своих брюссельских кабинетов через «замочную скважину» идеологизированных подходов. Открыть глаза на многосторонность и разнообразие сформировавшегося полицентричного миропорядка, в котором Россия и впредь будет играть созидательную и ответственную роль в соответствии со своими национальными интересами. Вот, что нужно сделать Брюсселю.

О заявлениях главнокомандующего Вооруженными силами Швеции

Обратили внимание на высказывания главнокомандующего Вооруженными силами Швеции М.Бюдена в интервью «Шведскому радио» 12 июня с.г. о возросшей угрозе национальной безопасности, в связи с чем, с его слов, нельзя исключать сценарий вооруженного нападения на страну. Комментируя натовскую повестку, подход и идеологию, мы уже сегодня говорили о фобиях, доминирующих над ощущением реальности. Это тот самый случай, потому что в качестве источника потенциальной агрессии вновь названа Россия.

В последнее время видим, что такие безосновательные заявления шведского военного руководства отличаются завидной регулярностью. Они посвящены необходимости подготовки к войне с Россией. Воспринимаем это как целенаправленную кампанию по раздуванию на грани паранойи фобий в шведском обществе о российской военной угрозе. Видимо, в мифы об «иностранных подводных лодках», которые были ассоциированы с нашей страной, в Стокгольмском архипелаге уже мало кто верит. Теперь шведским военным потребовались новые надуманные аргументы для оправдания продолжающегося беспрецедентного даже по меркам холодной войны наращивания военных статей бюджета в Швеции.

Вызывает сожаление, что главнокомандующий Вооруженными силами Швеции М.Бюден, как и другие шведские военные чины, не упоминает о том, что Стокгольм уже несколько лет игнорирует предложения России возобновить замороженный по инициативе шведской стороны в 2014 г. диалог по военной линии для укрепления взаимного доверия. Вместо этого командование Вооруженных сил внеблоковой Швеции все более активно наращивает взаимодействие с НАТО, включая проведение совместных учений в непосредственной близости от границ России, в ходе которых идет отработка противодействия так называемому сопоставимому противнику, включая имитацию атак с использованием ядерного оружия. Примечательно, что заявление шведского главкома сделано им на фоне активной фазы продолжающихся с участием Швеции учений Североатлантического альянса «Балтопс», в ходе которых задействованы в том числе американские стратегические бомбардировщики В-52Н.

О милитаризации Косово

С тревогой фиксируем сообщения об американских поставках вооружений и военной техники властям в Приштине. США тем самым открыто подрывают международные усилия, которые направлены на обеспечение мира и стабильности на Балканах. Милитаризация самопровозглашенной «Республики Косово» с ними несовместима.

Замысел Вашингтона состоит в том, чтобы создать в крае «армию», что является прямым грубым нарушением положений резолюции СБ ООН 1244. Этот основополагающий международно-правовой документ предусматривает роспуск любых косовоалбанских военизированных формирований и допускает наличие на территории Косово исключительно международного миротворческого контингента.

Призываем всех, кому небезразлична судьба Балкан и будущее этого чувствительного региона, не допускать шагов, чреватых его дестабилизацией, накоплением взрывоопасного конфликтного потенциала.

К 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Восемь десятилетий отделяют нас от страшного, трагического дня, когда гитлеровские захватчики вероломно напали на нашу страну. Начавшаяся Великая Отечественная война унесла многие миллионы жизней, оставила свой след в каждой нашей семье. В этот день, 22 июля, мы склоняем головы перед памятью погибших.

До этой даты еще остается время, но хотелось бы напомнить о том, что, говоря об этих днях и готовясь к ним, мы вновь задумываемся над тем, что подвело к роковой черте. Главная причина – агрессивная, человеконенавистническая сущность нацизма и политики стран «Оси». Реализации их захватнических планов способствовало попустительство со стороны ведущих держав того времени, пытавшихся решить проблему своей безопасности, как показал мюнхенский сговор, за счет безопасности и суверенитета других, желание западных «демократий» повернуть вектор агрессии на Восток.

В этом свете в корне неприемлемы, кощунственны и попросту антиисторичны утверждения о некой «тождественности» нацизма и коммунизма, попытки возложить равную ответственность за начало войны на Германию и СССР, уравнять палачей и жертв, замолчать решающий вклад Советского Союза в слом гитлеровской военной машины, принизить подвиг воинов-освободителей Красной армии не столь решающим, каким он был на самом деле, сделать всё, чтобы его принизить.

Подобные суждения оскорбительны для России, они оскверняют память миллионов погибших в борьбе с фашизмом граждан нашей страны. Как подчеркнул Президент России В.В.Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа» 20 мая с.г., оставлять без реакции, без достойного ответа подобные действия мы не можем, мы будем делать все, чтобы будущие поколения сберегли правду о войне, святое, благодарное отношение к ее героям, к своим предкам.

О Международном форуме российских соотечественников «22 июня 1941 г. Победа будет за нами!»

МИД России и его загранучреждения проведут ряд мероприятий. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, они будут проходить в большей части в онлайн формате. Предлагаем вам к ним присоединиться.

19-23 июня с.г. в Минске и Бресте под эгидой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом состоится Международный форум российских соотечественников «22 июня 1941 г. Победа будет за нами!», посвященный 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны.

Участниками мероприятия станут более 80 представителей российской диаспоры, ведущих активную общественно-социальную жизнь в зарубежной общине, из порядка 40 стран. В церемонии открытия форума примет участие заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко. Среди спикеров – член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Е.В.Афанасьева, руководитель Россотрудничества Е.А.Примаков, другие представители органов исполнительной власти, российских НПО и фондов патриотической направленности. В ходе дискуссий основное внимание будет уделено вопросам консолидации нашей диаспоры на примере общей исторической памяти, борьбы с фальсификацией истории, патриотического воспитания молодого поколения.

Важным элементом программы станет посещение соотечественниками Брестской крепости, возложение ими цветов и участие в митинге-реквиеме на ее территории.

Из ответов на вопросы:

Вопрос: На днях Министр иностранных дел Украины Д.Кулеба выдвинул России условие для запуска «Северного потока-2». Он предложил «обменять запуск трубопровода на Крым». Также в Киеве предлагают передать Украине до десяти процентов акций трубопровода, чтобы страна могла возместить свои убытки. Как бы Вы могли прокомментировать подобные высказывания?

Ответ: На этот счет есть пословица, которая и в символическом смысле, и дословно передает ответ на Ваш вопрос: «В огороде бузина, а в Киеве – дядька». Хотелось бы, чтобы в Киеве был О.Бузина, но его там нет, потому что его убили. Зато «дядьки» в Киеве вместо работы в «своем огороде» все время лезут в чужой. Это классический пример. Вообще не понятно, как Д.Кулеба может предлагать к обмену то, к чему Украина в принципе не имеет никакого отношения.

Вопрос территориальной принадлежности Крыма был окончательно решен семь лет назад путем свободного волеизъявления жителей полуострова. Это их выбор. Это, помимо всего прочего, их оценка работы киевских властей за все годы независимости Украины.

Что касается «Северного потока-2», хотела бы напомнить Д.Кулебе и киевскому режиму, что это коммерческий проект, который выгоден странам и партнерам, участвующим в нем. Хотите в нем поучаствовать? Тогда изъявите свое желание.

Хотела бы напомнить киевским коллегам, что проект базируется на взаимной экономической заинтересованности российских и европейских компаний в обеспечении стабильных поставок российского газа по наиболее рентабельному маршруту. В этом проекте, каким бы странным это не показалось Д.Кулебе, не заложена политика. В нем заложена выгода. Выдвижение Украиной либо другими странами неких условий запуска и эксплуатации газопровода, помимо существующих правовых норм, противоречит общепризнанным рыночным принципам, на которых должны строиться международные торгово-экономические отношения. Ровно к этой позиции нас призывали западные «кураторы» Киева. Теперь мы ее восприняли, заняли и реализуем. Заявления Д.Кулебы – это та самая политизация энергетического сотрудничества, в которой оппоненты проекта обвиняют Россию.

Как известно, многие ведущие европейские компании в свое время проявили дальновидность и решили участвовать в финансировании «Северного потока-2» для стабильного импорта российского газа по выгодным ценам и получения прибыли от его транспортировки. Если украинская сторона хочет подключиться к участию в проекте, то ей следует вести переговоры с акционерами и другими заинтересованными компаниями, прекратить политическую истерику и вести себя прилично.

Вопрос: Вторгшиеся на суверенную территорию Армении подразделения Вооруженных сил Азербайджана пока не отступили. На днях стало известно, что представители ВС России посетили границу Армении и Азербайджана, рассмотрели те территории, те возможные пункты, где могут быть размещены российские пограничники в случае отвода войск сторон. Каковы результаты переговоров при посредничестве российской стороны?

Ответ: Мы уже отмечали, что произошедшие инциденты на армяно-азербайджанской границе связаны с отсутствием её международно-правового оформления, на которое накладывается дефицит взаимного доверия сторон.

Россия продолжает оказывать активные посреднические усилия, направленные на деэскалацию ситуации. С Баку и Ереваном налажена тесная координация по линии министерств иностранных дел, министерств обороны и пограничных служб. За последние недели удалось в целом снизить напряженность. Соответствующие консультации по урегулированию пограничного спора будут продолжены.

В качестве устойчивого и долгосрочного решения проблемы видим скорейший запуск работы по делимитации границы между двумя странами с ее последующей демаркацией. Подтверждаем готовность оказать данному процессу самое активное содействие.

Вопрос: 5 июня с.г. Президент Турции Р.Т.Эрдоган вместе с Президентом Азербайджана И.Г.Алиевым посетил оккупированный Шуши. На фоне вторжения Азербайджана на территорию Армении и невыполнения обязательств по возвращению военнопленных около 7 месяцев не считаете ли Вы, что организация подобного визита является проявлением психологического давления на арцахских армян или провокацией против установления хрупкой стабильности в регионе?

Ответ: Не считаем правильным смешивать темы, касающиеся собственно Нагорного Карабаха, с двусторонними отношениями Азербайджана (или же Армении) с третьими странами. Именно в таком ключе рассматриваем последние азербайджано-турецкие контакты на высшем уровне.

Исходим из того, что двусторонние связи в регионе, в том числе и по военной линии, не должны выстраиваться против других государств. Всячески поддерживаем шаги, направленные на нормализацию диалога между Баку и Ереваном, между Ереваном и Анкарой. Взаимодействие на Южном Кавказе должно развиваться на основе принципов добрососедства, при учете и балансе интересов всех стран региона.

Вопрос: Спустя 7 месяцев после прекращения военных действий власти Азербайджана продолжают не выполнять свои обязательства, принятые заявлением от 9 ноября 2020 г., в частности, в связи с возвращением военнопленных и других лиц. Более того, Азербайджан начал фальшивые судебные дела в отношении армянских пленных. Как бы Вы прокомментировали инициирование Азербайджаном фальшивых судебных дел?

Ответ: Тема военнопленных и других удерживаемых лиц сохраняет свою актуальность, в том числе в контексте выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. Приветствуем состоявшуюся 12 июня с.г. передачу азербайджанской стороной в Ереван 15 армянских граждан. Выступаем за окончательное завершение обмена по формуле «всех на всех» без каких-либо предусловий. При этом полагаем важным решать и другие гуманитарные проблемы, в частности, касающиеся разминирования и предоставления карт минных полей. Думаю, Вы знаете о наших усилиях на этом направлении.

Вопрос: Президент Турции Р.Т.Эрдоган во время посещения Нагорного Карабаха 15 июня с.г. пообещал поддержать Азербайджан в случае нападения на страну. Не является ли подобное заявление провокационным и подпитывающим милитаристкие настроения, если принять во внимание, что прилагаются колоссальные усилия для обеспечения нормальной мирной жизни в регионе?

Прозвучали сообщения о возможном открытии консульства Турции в Арцахе, в частности, в оккупированном Шаге. Не противоречит ли это миротворческой миссии России? Как можно прокомментировать подобное заявление? С какой целью оно делается? Как Россия рассматривает турецкую активность и открытые попытки закрепиться в регионе?

Как Россия относится к т.н. „Шушинской декларации”, подписанной между Р.Т.Эрдоганом и И.Г.Алиевым?

Ответ: Сегодня я уже прокомментировала аналогичный вопрос. Считаю, что неправильно смешивать две темы, связанные либо непосредственно с Нагорным Карабахом, либо с двусторонними отношениями Азербайджана с третьими странами.

В этом ключе мы рассматриваем и последние азербайджано-турецкие контакты на высшем уровне. Считаем очень важным, чтобы двусторонние связи в регионе, в том числе и по военной линии, не выстраивались против других государств. Поддерживаем шаги, направленные на нормализацию диалога между странами региона.

Учитывая процессы, проходящие в регионе, многосторонние усилия, направленные на подведение сторон к заключению договоренностей и на начало движения в мирном направлении, все заявления, которые делаются в этой связи, должны работать на единую цель: стабилизацию, мирное развитие, восстановление хозяйственных связей, и, конечно, отвечать интересам мирных жителей региона.

Вопрос: 14 июня с.г. во время саммита НАТО в Брюсселе лидеры альянса поддержали право Украины и Грузии на присоединение к военному блоку, не называя какие-либо сроки, но указывая на необходимость продолжения реформ в этих странах.

Далее во время встречи Генерального секретаря НАТО Й.Столтенберга с военными обозревателями, он заявил, что Украине нужно сделать больше в плане реформ для вступления. Нельзя не заметить, что подобные заявления усилились как раз в канун саммита Президента Российской Федерации В.В.Путина с его американским коллегой Дж.Байденом 16 июня.

Как Россия относится к таким заявлениям, которые продавливают позицию НАТО о дальнейшим расширении альянса? Как Россия будет защищать свои интересы и безопасность в таких условиях?

Ответ: Я сегодня много сказала о саммите НАТО, о тех заявлениях, которые прозвучали, о втягивании на протяжении всех этих лет стран в свои сети. Всё это прокомментировала. Могу только повторить, что это не отвечает тем высоким целям, которые ставятся альянсом, и заявляются его руководством и руководством тех стран-членов альянса о стабилизации, о большей предсказуемости, о безопасности и т.д., а идёт совершенно в другом направлении, по большому счёту противоречит этим целям.

Вы нашу позицию на этот счёт хорошо знаете, поэтому могу лишь переподтвердить этот российский подход. На практике, мне кажется, очевидно, что и подобные заявления, и подобные диалоги уже приводили ровно к обратным итогам и результатам, к печальным последствиям. Никакой большей стабильности, предсказуемости или баланса интересов это не принесло и не принесёт. Поэтому это оторванные от действительности и реальности, реинкарнированные из времён «холодной войны» постулаты.

Не думаю, что они специально произносились накануне российско-американского саммита. Был саммит НАТО, в рамках которого эти заявления были сделаны. А почему они не могут отделаться от этой «концепции прошлого», наверное, вопрос в их интеллектуальном потенциале. Прошлую концепцию нужно бы поменять на новую, которая была бы не просто обновлённой, не просто перекрашенной моделью чего-то уже существовавшего и не работающего, а чем-то принципиально новым, чем-то, что можно предложить миру в качестве действительно прогрессивного пути движения вперёд, в качестве ответа на новые вызовы. Но я думаю, что таких интеллектуальных способностей у НАТО просто нет. Если бы были, они бы это сделали, а не повторяли как мантру одно и то же на протяжении многих лет.

Вопрос: НАТО отводит Турции ключевую роль в вопросе обеспечения безопасности аэропорта Кабула после ухода США и других сил Североатлантического альянса из Афганистана. Об этом 12 июня на саммите альянса в Брюсселе заявил генеральный секретарь организации Й.Столтенберг. Какова позиция России по вопросу обеспечения Турцией безопасности аэропорта Кабула после ухода сил США и НАТО из Афганистана?

Ответ: Сохранение Турцией, как и любой другой страной, своего воинского контингента в Афганистане с правовой точки зрения противоречит соглашению, подписанному между США и Движением талибов (ДТ) в Дохе

в феврале 2020 г., предполагающему полный вывод иностранных войск из ИРА к 1 мая – сроку, который и так уже был перенесен на 11 сентября 2021 г. Движение талибов однозначно высказало свое негативное отношение к такой перспективе.

Полагаем, что окончательное решение на этот счёт необходимо принимать взвешенно, в т.ч. исходя из целей продвижения процесса межафганского национального примирения.

Кроме того, возникает логичный вопрос: почему защита основной воздушной гавани страны не может быть поручена афганским национальным силам безопасности? Напомню, что на их подготовку и оснащение за двадцать лет ушли миллиарды долларов. Заявления об их высоком уровне боеготовности и способности самостоятельно решать задачи по обеспечению безопасности своей страны мы все эти долгие годы регулярно слышали от американских и натовских официальных лиц. А теперь оказывается, что афганским силовикам не доверяют.

Вопрос: Вчера российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Президента США Дж.Байдена. Как бы Вы прокомментировали такие условия работы для прессы?

Ответ: Здорово, что из-за того, что российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Президента США Дж.Байдена, сердце болит у журналиста из страны Евросоюза. Тот факт, что российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Дж.Байдена говорит только о том, что все заявления относительно некой открытости, демократичности, нецензурирования информационного пространства, которые мы слышим от американских партнёров разбиваются об их же практику. То есть на словах провозглашаются громкие лозунги, а на самом деле они не подкреплены реальными шагами. Как вы знаете, на пресс-конференциях Президента России В.В.Путина, на пресс-конференциях представителей российских государственных органов, различных ветвей власти мы всегда не просто пускаем, а приглашаем иностранных журналистов из различных стран. И тем более, когда мы понимаем, что мероприятие, по итогам которого запланирована пресс-конференция, пресс-подход или общение с прессой касается определённой страны, то уж точно журналистов из этой страны или этого региона мы в обязательном порядке приглашаем. У нас таких проблем нет. Выводы делайте сами, хотя, по-моему, они очевидны.