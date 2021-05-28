О предстоящем рабочем визите в Российскую Федерацию Министра иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макея

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17-18 июня Российскую Федерацию с рабочим визитом посетит Министр иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макей. В ходе переговоров будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. В рамках обсуждения межмидовского взаимодействия планируется «сверить часы» в части подготовки совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси, проведение которого запланировано в Москве в 4 квартале с.г.

Беларусь является ближайшим стратегическим союзником России. Наши страны связывают многолетние традиции дружбы и взаимопомощи, культурная и духовная общность, совместное историческое прошлое, тесное профессиональное и личное общение жителей двух государств, активная работа в интеграционных объединениях – Союзном государстве, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Активно развивается многоплановое взаимовыгодное сотрудничество, в том числе в торгово-экономической, внешнеполитической, оборонной и военно-технической, межпарламентской, межрегиональной и культурно-гуманитарной сферах.

Россия и Беларусь плодотворно взаимодействуют в рамках Союзного государства, реализуя программный документ «Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 гг.». За более чем 20 лет с момента подписания Договора о создании Союзного государства (8 декабря 1999 г.) созданы условия для обеспечения равных прав граждан России и Беларуси в областях социального обеспечения, доступа к образованию, медицинской помощи. Одним из важных направлений интеграционной работы является реализация межгосударственных экономических, оборонных и социальных программ, проектов и мероприятий. Их финансирование осуществляется в том числе из бюджета Союзного государства (на 2021 г. определён в размере 4,7 млрд рос. руб. в доходной части и 4,7 млрд рос. руб. в расходной).

Высокой интенсивностью отличаются политические контакты на высшем и высоком уровнях.

В 2021 г., несмотря на пандемию коронавируса, уже состоялось три очных встречи президентов России и Беларуси В.В.Путина и А.Г.Лукашенко: 22 февраля в Сочи, 22 апреля в Москве и 28 мая в Сочи.

Главы правительств двух стран М.В.Мишустин и Р.А.Головченко в текущем году проводили переговоры четырежды: 26 января в Москве, 16 апреля в Минске, а также 28 апреля в Казани «на полях» Евразийского межправительственного совета и 27 мая в Минске в рамках Совета глав правительств СНГ.

Состояние и перспективы двусторонних отношений и союзного строительства обсуждаются на заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного государства (последнее прошло 19 июня 2018 г. в Минске, Председатель – А.Г.Лукашенко), Совета Министров Союзного государства (19 ноября 2019 г. в Москве, Председатель – М.В.Мишустин), Группы высокого уровня Совмина (в текущем году встречи прошли 26 января и 7 апреля в режиме видеоконференции; сопредседатели – Заместитель Председателя Правительства России А.Л.Оверчук и Посол Беларуси в России В.И.Семашко). Тематика союзного строительства обсуждается на переговорах А.Л.Оверчука с Первым заместителем Премьер-министра Беларуси Н.Г.Снопковым (в текущем году состоялись их встречи 3 апреля в Минске, 9 апреля и 14 мая в Москве).

Поддерживается динамичный диалог между профильными ведомствами двух стран, в т.ч. на министерском уровне.

Взаимодействие МИД России и МИД Беларуси базируется на принимаемых раз в два года программах согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства (в настоящий момент действует на 2020-2021 гг.). Благодаря реализации указанных программ обеспечивается выработка согласованных подходов России и Беларуси к наиболее важным проблемам международных отношений и координация усилий наших стран во внешней политике, что определяется Договором о создании Союзного государства в качестве одной из приоритетных задач союзного строительства. Ежегодно реализуются планы межмидовских консультаций (на текущий год намечено почти три десятка встреч).

Позиции России и Беларуси совпадают или близки по большинству вопросов международной повестки: от проблем евробезопасности до мониторинга выборов. Осуществляется тесное сотрудничество, включая поддержку взаимных инициатив, в ООН, ОБСЕ, ОЗХО, МАГАТЭ и других международных организациях. Осуждаем односторонние санкции, давление на независимые государства, не приемлем вмешательство во внутренние дела, выступаем за равноправный диалог и мирное решение конфликтов.

Для сверки часов по актуальным направлениям сотрудничества раз в год проводятся совместные заседания коллегий МИД России и Беларуси (последнее – 26 ноября 2020 г. в Минске), осуществляются взаимные визиты глав внешнеполитических ведомств. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров в 2020 г. посетил Минск с рабочими визитами 19 июня и 26 ноября (в ходе которых был принят А.Г.Лукашенко), а также провел переговоры со своим белорусским коллегой в Москве 2 сентября.

Большое значение в двустороннем взаимодействии имеет парламентское измерение. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко совершила официальный визит в Беларусь 5-6 марта 2020 г. Регулярно проходят сессии Парламентского cобрания Союза Беларуси и России, председателем которого является Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Володин (в 2020 г. в видеоформате состоялись 58-я (7 июля) и 59-я (21 декабря) сессии Парламентского собрания, очередная юбилейная 60-я сессия намечена на 16 июня 2021 г.). При Парламентском cобрании действует Молодежная палата, состоящая из 40 представителей, делегированных поровну парламентами двух стран.

Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи, которые способствуют раскрытию потенциала торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества наших стран. В 2020 г. Беларусь с рабочими визитами посетили делегации из 15 субъектов Российской Федерации, в т.ч. семь на уровне их руководителей. В свою очередь, российские регионы посетили 15 официальных белорусских делегаций.

С 2014 г. попеременно в России и Беларуси под председательством глав верхних палат парламентов проводятся Форумы регионов, которые вносят весомый вклад в реализацию инвестиционных потенциалов двух государств. VII Форум регионов России и Беларуси на тему «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов России и Белоруссии» прошел 28-29 сентября 2020 г. в формате видеоконференции. По его итогам подписано семь соглашений о сотрудничестве между субъектами Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь, а также заключены контракты на рекордную сумму – 700 млн долл. США. Очередной, VIII Форум регионов на тему «Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации» запланирован на 29 июня – 1 июля с.г. в Московской области.

Россия – ведущий торговый партнер Беларуси. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира стабильно близка к 50% (в 2020 г. – 48,3%). Доля Беларуси во внешнеторговом обороте России – около 5%, она занимает 4-е место среди торговых партнеров России в мире и 1-е среди стран СНГ.

В 2020 г. двусторонний внешнеторговый оборот вследствие прежде всего пандемии коронавируса и глобального замедления экономического развития снизился на 17,3% и составил 29,5 млрд долл. США, из которых российский экспорт – 16,4 млрд долл. (снижение на 25,6%), а импорт – 13,1 млрд долл. (снижение на 4%). Торгово-экономические связи с Беларусью поддерживают свыше 80 субъектов Российской Федерации.

В январе-марте 2021 г. взаимная торговля России с Беларусью по отношению к аналогичному периоду 2020 г. выросла на 21,3% до 8,3 млрд долл. США, из которых экспорт России – 4,8 млрд долл. (рост на 32,8%), импорт из Беларуси – 3,5 млрд долл. (рост на 9,4%).

По накопленным инвестициям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место. В 2020 г. они превысили 4 млрд долл. США. В Беларуси действует почти 2,5 тыс. компаний с участием российского капитала.

Большое внимание уделяется реализации крупных совместных инвестиционных проектов, крупнейшим из которых является сооружение двухблочной Белорусской АЭС мощностью 2400 МВт. 12 января с.г. состоялся пуск на полную мощность ее первого энергоблока, а 2 июня с.г. выдана лицензия на его промышленную эксплуатацию. К настоящему моменту он выработал уже более 2 млрд кВт/ч электроэнергии. В 2022 г. планируется ввести в эксплуатацию и второй блок.

19 февраля с.г. подписано двустороннее межправительственное соглашение о сотрудничестве при транспортировке белорусских нефтепродуктов через морские порты России. С марта с.г. начался транзит первых партий грузов. Всего за три года действия соглашения будет перевезено и перевалено 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов. В настоящее время ведутся переговоры о переориентации с Прибалтики на российские порты также белорусских калийных удобрений.

21 декабря 2020 г. подписано межправительственное соглашение о предоставлении Беларуси государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 1 млрд долл. США (в два транша по 0,5 млрд) на цели погашения и обслуживания долговых обязательств перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), а также бюджетной поддержки Беларуси. Первый транш был осуществлен 30 декабря 2020 г., а второй – 2 июня с.г. Кроме того, 16 октября 2020 г. по линии ЕФСР Беларуси был предоставлен очередной кредит в размере 500 млн долл.

Активно развивается сотрудничество в гуманитарной сфере, прежде всего за счет прямых контактов между учреждениями образования, науки, культуры, спорта, общественными организациями двух стран, а также в рамках межведомственных и межрегиональных программ взаимодействия. Проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, слеты юных экологов, тематические фестивали. Часть запланированных на 2020 год мероприятий была перенесена на более поздний срок из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, однако некоторые все же состоялись.

Важной ежегодной площадкой для культурного сближения народов России и Беларуси остается Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», привлекший в июле 2020 г. более 200 российских артистов. Талантливым белорусам и россиянам присуждаются премии Союзного государства за вклад в развитие литературы и искусства, а также в области науки и техники.

Большое значение придаем укреплению духовного единства наших братских народов. Так, в мае 2020 г. российская сторона передала в дар 12 колоколов Жировичскому монастырю в честь его 500-летия и 550-летия обретения иконы Жировичской Божией Матери.

В рамках совместной борьбы с COVID-19 и в целях оказания поддержки союзнику Россия направляла Беларуси на безвозмездной основе наборы тест-систем и реагентов для выявления инфекции (всего – для проведения более 72,5 тыс. исследований), а также респираторы и иные индивидуальные средства защиты. В первую волну российские авиакомпании возвращали на родину белорусов, а белорусская «Белавиа» – россиян. Белорусские добровольцы участвовали в клинических исследованиях российской вакцины «Спутник V». Республика Беларусь стала первым иностранным государством, официально зарегистрировавшим эту вакцину и начавшим ее получать (до конца марта с.г. было поставлено 170 тыс. доз). С 25 марта с.г. началось ее производство на территории республики по российским технологиям.

Рассчитываем, что продолжим такое сотрудничество и в отношении «ЭпиВакКороны». В ходе поездки в Беларусь 3 февраля с.г. руководитель Роспотребнадзора А.Ю.Попова безвозмездно передала партнерам 300 доз этой вакцины.

Определенная стабилизация санитарно-эпидемиологической обстановки позволила с 8 февраля с.г. возобновить пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Беларусью, а также расширить количество и географию авиарейсов.

С 10 июня с.г. увеличено число регулярных авиарейсов с Беларусью по маршруту Москва-Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе, а также возобновлено железнодорожное сообщение между Гомелем, Полоцком и Москвой. Возобновлено воздушное сообщение между Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Калининградом и Минском (по одному рейсу в неделю на взаимной основе). С 13 апреля с.г. поезд Москва-Минск начал курсировать в ежедневном режиме, запущен поезд Москва-Брест (через день). С 27 апреля с.г. возобновлено железнодорожное сообщение по маршруту Минск/Гомель – Адлер (один раз в четыре дня), а с 30 апреля с.г. – запущены на ежедневной основе скоростные поезда «Ласточка» между Москвой и Минском.