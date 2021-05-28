Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой о ситуации на Украине

Продолжает вызывать беспокойство ситуация на юго-востоке Украины, где до сих пор не удаётся приступить к полноценной реализации договорённостей об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 г. Буквально вчера ВСУ вновь обстреляли из минометов калибром 120 мм пригороды Донецка.

На этом фоне активизировалась диверсионная деятельность украинской армии в нарушение достигнутой в Контактной группе в июле прошлого года договоренности о дополнительных мерах по урегулированию режима прекращения огня. Ночью 11 июня с.г. группа Отдельного центра специальных операций «Запад» (бывший 8 полк специального назначения ССО ВСУ) проникла на наблюдательный пост Народной милиции ЛНР в районе н.п.Голубовское и хладнокровно расправилась с находившимися там пятью ополченцами. Один из них был застрелен выстрелом из снайперской винтовки, а другие убиты выстрелами в голову. Все погибшие ранее не являлись кадровыми военными, а один из них прослужил в Народной милиции всего полтора дня. В результате этого подлого нападения без отцов остались четверо детей.

Вновь безрезультатно завершилось 9 июня очередное заседание Контактной группы. Киев последовательно тормозит ее работу, всячески уклоняясь от прямого диалога с Донецком и Луганском. «Новшеством» стало заявление главы украинской делегации Леонида Кравчука о том, что он не уполномочен подписывать какие-либо документы за Украину. Опять сторонам не удалось договориться по вопросу верификации нарушений режима прекращения огня, из-за обструкционистской позиции киевской делегации не работает политическая подгруппа.

Всё это дополняется невероятной активностью Киева в законотворческой сфере, где вбрасываются инициативы, идущие вразрез с Минскими соглашениями и способные создать новые разделительные линии в украинском обществе.

Введённое в действие указом президента В.А.Зеленского решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях» прямо противоречит минскому «Комплексу мер».

Там не только нет упоминаний об особом статусе Донбасса, но фактически предлагаются люстрация, «зачистка» региона от русскоязычных граждан, а вместо амнистии – бессрочные дела против ополченцев в международных судах.

Внесённый на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О коренных народах Украины» предлагает считать таковыми автохтонные этнические сообщества, которые сформировались на территории Украины, являются носителями самобытного языка и культуры, осознают себя коренным народом Украины, но не имеют государственного образования за пределами Украины. Это нарушает целый ряд основополагающих международных договоров в области прав человека, например, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и Рамочную Конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств. Более того, он ставит в дискриминационное положение миллионы русских, белорусов, молдаван, болгар, венгров, румын, греков, евреев и представителей других народов, исторически населявших территорию современной Украины.

Одобренный на днях правительством Украины проект новой Стратегии внешнеполитической деятельности страны и вовсе соткан из одних противоречий. Такое впечатление, что его писал человек с симптомом когнитивного диссонанса. Там, например, идёт речь о противодействии воспеванию тоталитарных идеологий. А на деле Киев отказывается присоединяться к резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей героизацию нацизма, а улицы и стадионы страны с его молчаливого согласия называют в честь тех, кто сражался на стороне Гитлера. Одним из приоритетных направлений своей внешней политики Украина провозглашает поддержку своего экспорта, но при этом заявляет о необходимости сворачивания торговых отношений с одним из крупнейших торговых партнеров – Россией. Постоянно повторяется мантра о необходимости возврата якобы «оккупированных» Москвой территорий, однако нет ни слова о международных обязательствах по урегулированию конфликта в Донбассе, которые Киев вот уже шесть с лишним лет упорно игнорирует. Даже цель вступления страны в ЕС и НАТО объясняется не стремлением к её собственному развитию, а исключительно задачей сдерживания России.

Под предлогом борьбы с олигархами недавно В.А.Зеленским внесён законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». В случае его одобрения президент получит весьма широкие возможности для избирательного или, лучше сказать, волюнтаристского применения новых «правовых норм». Существенно расширятся и полномочия СНБО. Всё это больше похоже на инструмент для расправы с неугодными киевским властям политиками и бизнесменами.

Судя по всему, на Украине стремительно набирают обороты авторитарные методы правления. Киев упорно скатывается в бездну правового нигилизма и диктатуры.