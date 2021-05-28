Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ о совместном докладе Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля и Еврокомиссии о политике Евросоюза в отношениях с Россией

Вопрос: Как в МИД оценивают содержание опубликованного 16 июня совместного доклада Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля и Еврокомиссии о политике Евросоюза в отношениях с Россией?

Ответ: Ознакомились с содержанием упомянутого документа. Напомню, что он подготовлен совместно главой есовской дипломатии Ж.Боррелем и Еврокомиссией по поручению Евросовета в развитие инициированного на уровне есовских лидеров «стратегического обзора» приоритетов Евросоюза в отношениях с Россией. Исходили из того, что по итогам данной работы в Брюсселе и ключевых есовских столицах переосмыслят на основе своих долгосрочных интересов нынешнюю линию ЕС на российском треке, с 2016 г. выстраивающуюся вокруг известных «принципов Ф.Могерини», реализация которых привела к стагнации и обрушению архитектуры отношений. Данное стратегическое переосмысление могло бы стать основой для нового начала в интересах укрепления предсказуемости и стабильности. Знаем, что запрос на такой позитивный сценарий в Евросоюзе существует. И это закономерно. В высококонкурентном мире, сталкивающемся с небывалым всплеском глобальных трансграничных вызовов, как никогда прежде востребовано объединение усилий всех заинтересованных игроков.

Но с сожалением констатируем, что интеллектуальный вклад, который внесли евроструктуры, не приближает перспективу нормализации между двумя крупнейшими соседями на европейском континенте. Содержание доклада весьма идеологизировано. Его трудно назвать осмыслением коренных интересов европейцев в преломлении отношений с Россией. Авторы сфокусировались, главным образом, на формировании оторванного от реальности представления о России, заточенного на создание мифа об «угрозе с Востока». Кочующие из документа в документ «нарративы» о нашей стране не имеют ничего общего ни с государственной политикой Российской Федерации, ни с чаяниями россиян.

Зафиксированная в докладе триада принципов отношений ЕС с Россией «отпор, сковывание и взаимодействие», которую Ж.Боррель ранее озвучил по итогам визита в Москву в феврале с.г., сформулирована в духе риторики «холодной войны», когда пресловутое сдерживание было возведено в абсолют, а сегодня вновь поднимается на щит. Подобные принципы, разумеется, не могут служить основой для конструктивных и стабильных отношений между Россией и ЕС, вывода их за рамки ситуативного взаимодействия. И тем более – для построения в будущем «обновленного партнерства», к чему призывают авторы доклада.

Категорически неприемлемы сваленные в кучу голословные обвинения о проецировании неких «гибридных» и иных угроз интересам и целостности Евросоюза. Об их надуманности свидетельствует то, что есовцы сами же уклоняются от запуска с нами профессионального диалога по якобы вызывающим у них тревогу темам кибербезопасности и противодействия дезинформации.

Европейский союз пытается позиционировать себя в качестве «блюстителя» международного права. Однако его интерпретация минского «Комплекса мер», одобренного резолюцией 2202 СБ ООН, создает впечатление, что в ЕС этот основополагающий для внутриукраинского урегулирования документ не читали. А в нем четко изложено, кто является сторонами конфликта. И совершенно забыты в ЕС положения декларации глав государств «нормандского формата» от 12 февраля 2015 г., в которых четко указывается, что лидеры будут вносить вклад в выполнение «Комплекса мер», используя свое влияние на соответствующие стороны. Никакого влияния на Киев в этом направлении члены ЕС не оказывают и, более того, поощряют саботаж Минских договоренностей.

В ЕС предпочитают игнорировать тот факт, что воссоединение Крыма с Россией, а также конфликт на юго-востоке Украины стали закономерным итогом продавливания есовской политики «Восточного партнерства», ставящей страны «общего соседства» перед искусственным выбором между Россией и ЕС, а также прямой поддержки антиконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 г., зачинщики которого с первого дня объявили о шагах по изгнанию всего русского из Крыма, чем не оставили жителям полуострова выбора. Что касается правочеловеческих обязательств в рамках ОБСЕ и Совета Европы, рекомендуем евроструктурам, прежде чем предъявлять нам бездоказательные претензии, урегулировать вопиющую ситуацию с нарушением прав русскоязычного населения и неприкрытой цензурой СМИ в странах Прибалтики и на той же Украине. Фактов предостаточно, но внятной реакции нет.

В целом философия разработанного в недрах евроструктур доклада свидетельствует о том, что многим в ЕС хотелось бы, продолжая перекраивать мир по своим лекалам, выстраивать взаимодействие только на основе своих «единственно верных» убеждений. А если не получается, – отгораживаться разделительными линиями, ультимативными требованиями, односторонними и нелегитимными в международно-правовом плане санкциями. Заложенный в доклад прогноз дальнейшего ухудшения отношений ЕС с Россией трудно воспринять иначе как свидетельство неготовности отказаться от такого архаичного подхода. Бросается в глаза инерционное следование Евросоюза в концептуальном фарватере НАТО и США, координации с которыми на российском треке в документе уделено повышенное внимание. О какой «стратегической автономии» в таком случае может быть речь?

Мы открыты к взаимодействию с ЕС на равноправной и взаимоуважительной основе. Не намерены чураться кропотливой работы по поиску точек соприкосновения – в интересах всех жителей европейского континента (в докладе признается, что Россия и ЕС связаны общей историей, географией и межчеловеческими контактами). Руководствуемся при этом основополагающими хельсинкскими принципами невмешательства во внутренние дела, сотрудничества между государствами и добросовестного выполнения обязательств по международному праву. Только имеющиеся разногласия не должны составлять нашу повестку в будущем.

В представленном Ж.Боррелем докладе все же присутствует понимание важности поддержания диалога Россия-ЕС в ряде областей – таких, как здравоохранение, изменение климата, цифровизация, наука и образование, противодействие трансграничным вызовам и угрозам, урегулирование международных и региональных вопросов. Их перечень созвучен нашему представлению о перспективных сферах сопрягающихся интересов в отношениях с ЕС. Готовы к совместной работе в этих областях, если в есовском Брюсселе созреет для этого политическая воля. Но для этого тем, кто отвечает за российское направление внешней политики ЕС, рекомендуем перестать смотреть на происходящее за пределами своих брюссельских кабинетов через «замочную скважину» идеологизированных подходов. Открыть глаза на многомерность и разнообразие сформировавшегося полицентричного миропорядка, в котором Россия и впредь будет играть созидательную и ответственную роль в соответствии со своими национальными интересами.