О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Б.З.Асадовым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял Посла Республики Узбекистан в Российской Федерации Б.З.Асадова.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам двусторонних отношений. Особое внимание уделено подготовке совместных мероприятий на высоком и высшем уровне, в том числе предстоящего государственного визита Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в Российскую Федерацию и 2-го заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Дана высокая оценка развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении политического диалога, наращивании сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и миграционной сферах.