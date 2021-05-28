Интервью заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова газете «Коммерсант», 16 июня 2021 года

Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать значимость совместного заявления президентов России и США по стратегической стабильности, в том числе факт переподтверждения ими знаменитого принципа Горбачева-Рейгана о недопустимости ядерной войны?

Ответ: Я бы поставил его в один ряд с продлением Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это второй шаг Вашингтона в русле восстановления здравого смысла и ответственного подхода к ключевым аспектам международной безопасности.

Мы довольны тем, что удалось положить на бумагу намерение начать сфокусированный и энергичный диалог в этой области. Конкретику того, как, в каком формате и по каким темам он пойдет, надеемся достаточно быстро сформулировать вместе с американскими коллегами.

Подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана, – это существенное достижение. Мы, откровенно говоря, в последние годы испытывали возрастающие сомнения относительно готовности Вашингтона доктринально и концептуально придерживаться этой единственно возможной и здравой позиции, если говорить об ответственном отношении к судьбам мира. Это в данном случае не фигура речи и не возвышенные слова, это просто отражение фактического положения дел.

Поэтому, когда мы вышли на прямую, конкретную и понятную всем формулу, выработанную уже 35 с лишним лет назад, то испытали в известном смысле ощущение большей внутренней уверенности. В конце концов, только так могут вести себя в современном мире ответственные ядерные державы, располагающие крупнейшими ядерными арсеналами. Любые «игры» вокруг этого, двусмысленности, накачка дискурса, это все не просто вредно, а опасно. Теперь мы имеем точку отсчета, point of reference. В большом политическом смысле, но и в сугубо практическом плане – это важный итог саммита.

Вопрос: А уже понятно, когда будет первая встреча в рамках двустороннего диалога по стратегической стабильности?

Ответ: Нам предстоит определить эти даты. Но по всем признакам, это вопрос недель, а не месяцев.

Вопрос: Известно ли уже, какие именно тематические группы будут созданы в рамках этого диалога?

Ответ: Нет. Пока нет. Нам важно, что президенты условились по-крупному, принципиально. Мы дальше это будем реализовывать.

Вопрос: Вы ранее говорили, что для России важно выйти с США на новое «уравнение безопасности», в котором бы учитывались все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. У российской и американской стороны в этом плане, если использовать математические термины, одинаковое «дано»? Готовы ли стороны обсуждать одинаковый набор составляющих этого уравнения?

Ответ: Полного совпадения нет. Если бы это было так, то по большому счету это означало бы, что все договоренности уже достигнуты. Наоборот, у нас впечатление такое, что американский подход содержит совсем другие константы, чем наш. Сопряжение этих подходов, этих двух формул будет непростой задачей. Задачей для высшей дипломатической математики. Но мы готовы ее решать. В прошлом имеем массу примеров нахождения ответов на самые нетривиальные вопросы и постановки проблем, поэтому, опираясь на опыт предшественников и имея настолько четко сформулированную президентами цель, я думаю, мы сможем продвинуться вперед. Здесь важно, конечно, проявлять не только политическую волю, но и творческий подход. С нашей стороны это будет обеспечено в полной мере. Экспертизы достаточно. Межведомственное взаимодействие отлажено. Рассчитываем, что с американской стороны будет проявлен такой же высокий уровень профессионализма.